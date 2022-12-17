更多編輯台推薦新聞：
寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

長江存儲遭美列黑名單 華邦電：會辛苦幾年但有出路

2022/12/17 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）中國記憶體廠長江存儲遭美國列入實體清單，華邦電董事長焦佑鈞表示，長江存儲營運可能會辛苦幾年，不過預期會自己找到出路。

焦佑鈞今天出席玉山科技論壇，他受訪時針對長江存儲遭美國列入實體清單一事表示，這是個進行中的趨勢，不會結束，美國政策會逐步強化執行，會越來越緊。

焦佑鈞指出，任何企業面對世界發展趨勢時，會配合趨勢擬訂策略，預期長江存儲遭到美國管制情況下，會辛苦幾年，不過會自己找到出路。

針對「去台化」議題，焦佑鈞說，這是比較強烈的描述。他表示，供應鏈太過集中一個地方不好，華邦電營運也在分散風險，子公司新唐的製造也會分散。

記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求指出，長江存儲遭美國列入實體清單，中國大陸客戶仍會持續採用產品，但外銷可能會受阻。

至於生產方面，吳敏求說，長江存儲現有設備仍可生產，但未來想擴大規模是否會受阻，有待觀察。

至於產業景氣方面，吳敏求表示，原本疫情在中國大陸是個大變數，不過近期有些變化，觀察到有正面訊息；目前最大變數是歐洲經濟，能源價格高漲造成通膨，恐連帶影響採購能力下降。

對於台灣半導體產業發展，吳敏求說，台灣若不投入研發，不會永遠居領先地位，想要維持領先，就要專注研發、大量研發。（編輯：黃國倫）1111217

#焦佑鈞
#吳敏求
#長江存儲
焦佑鈞
華邦電：中科廠減產逾3成 高雄廠第2期產能延半年
吳敏求
旺宏：台灣工程師與工作態度好 半導體生產最佳地方 市場需求減緩 旺宏產能利用率調降逾2成
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族