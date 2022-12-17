長江存儲遭美列黑名單 華邦電：會辛苦幾年但有出路

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（中央社記者張建中台北17日電）中國記憶體廠長江存儲遭美國列入實體清單，華邦電董事長焦佑鈞表示，長江存儲營運可能會辛苦幾年，不過預期會自己找到出路。

焦佑鈞今天出席玉山科技論壇，他受訪時針對長江存儲遭美國列入實體清單一事表示，這是個進行中的趨勢，不會結束，美國政策會逐步強化執行，會越來越緊。

焦佑鈞指出，任何企業面對世界發展趨勢時，會配合趨勢擬訂策略，預期長江存儲遭到美國管制情況下，會辛苦幾年，不過會自己找到出路。

針對「去台化」議題，焦佑鈞說，這是比較強烈的描述。他表示，供應鏈太過集中一個地方不好，華邦電營運也在分散風險，子公司新唐的製造也會分散。

記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求指出，長江存儲遭美國列入實體清單，中國大陸客戶仍會持續採用產品，但外銷可能會受阻。

至於生產方面，吳敏求說，長江存儲現有設備仍可生產，但未來想擴大規模是否會受阻，有待觀察。

至於產業景氣方面，吳敏求表示，原本疫情在中國大陸是個大變數，不過近期有些變化，觀察到有正面訊息；目前最大變數是歐洲經濟，能源價格高漲造成通膨，恐連帶影響採購能力下降。

對於台灣半導體產業發展，吳敏求說，台灣若不投入研發，不會永遠居領先地位，想要維持領先，就要專注研發、大量研發。（編輯：黃國倫）1111217