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布林肯2月訪北京 美盼對話具建設性且富成效

2023/1/19 07:49（1/19 08:11 更新）
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美國國務卿布林肯2月將訪問北京。（中央社檔案照片）
美國國務卿布林肯2月將訪問北京。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國國務院發言人普萊斯今天表示，美國國務卿布林肯預計下個月訪問北京，美方期待對話具建設性、富有成效與實質意義。但他不願說明訪問細節。

美國媒體日前報導，布林肯（Antony Blinken）將於2月5至6日前往北京訪問，並將與新上任的中國外交部長秦剛會談。

普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報被問及此事時，不願證實確切日期，但表示布林肯預計會在2月訪問北京，討論世界最重要的雙邊關係基礎的廣泛議題。不過，他也指出，出訪細節仍在討論中。

普萊斯並指出，布林肯對下個月的北京行十分期待，美方正與中國方面密切合作，以確保這次出訪具有建設性、富有成效且具實質性意義。

面對北韓近來頻頻試射飛彈，普萊斯表示，北韓對印太區域與其他地區構成的挑戰將被提上議程。

此外，來自中國的類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）走私情況嚴重，讓美方執法機關十分頭痛。普萊斯指出，與中方討論芬太尼管制一直是布林肯的優先事務，也不斷強調芬太尼對美國人民與國際社會的威脅。

他表示，美方持續敦促中國採取更多具體行動，遏制犯罪行為。美方致力於與中國合作，以造福兩國人民，也造福世界。美方期望能繼續與中國進行有效與建設性合作，以因應此一挑戰。（編輯：高照芬）1120119

#布林肯
#北京
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