美媒：布林肯2/5赴北京會秦剛 擬談俄烏戰爭和核武

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國媒體POLITICO報導，國務卿布林肯將於2月5日、6日赴北京會晤中國外交部長秦剛，可能談及俄烏戰爭、中國持續擴大的核武庫、停滯的雙邊緝毒合作和被關在中國的美國公民。

布林肯（Antony Blinken）這趟眾所矚目的中國行，是美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼會談的後續行動，在雙邊關係惡化之際，拜登當時承諾與北京「維持開放的溝通管道」。

美中因台灣、貿易政策和中國人權紀錄等議題，對彼此抱持敵意日深，布林肯此行將是一個測試機會，看看拜習會是否為一段更具成效的兩國關係做好了準備。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）全球政策暨戰略學院「21世紀中國研究中心」主任謝淑麗（Susan Shirk）曾在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）執政時擔任副助理國務卿，她說：「美中關係有時得先惡化到危險地步，兩國政府才會更努力去改善關係。」

謝淑麗說，布林肯這次訪問北京，將反映才剛扭轉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策的中國共產黨「是否也願意放緩其他對外、對內政策，降低這些政策替中國製造的成本」。

美國國務院和中國政府都未公布布林肯這趟北京行程的細節，中國駐華府大使館也未回應記者提問。但國務院發言人普萊斯（Ned Price）上月曾說，「俄羅斯對烏克蘭的戰爭會在討論範圍內」。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京方面中止多項與美國的合作及會議。布林肯可能將趁這次訪中，力促恢復雙邊高層聯繫，包括反毒合作和軍事對話。

此外，布林肯也肩負壓力，尋求救出那些被關押在中國的美國公民，並提出美國政府對國務院所謂「中國持續加速擴大核子武器庫」的關切。

秦剛先前在兩國關係欠佳的情況下，擔任17個月的中國駐美大使，2022年12月30日獲任命為外交部長。他曾說，他願意讓布林肯的訪問行程獲致成功。

秦剛本月稍早在推特發文告別駐美生涯，他盛讚過去與布林肯數次「坦誠、深入、富有建設性的會見」，還說他期待與布林肯「繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展」。

美中互生齟齬，使得美國限制先進運算和軍事應用所需的微晶片出口到中國，同時加強與日本的軍事結盟，而秦剛上述言論顯示北京當局希望阻止雙邊關係繼續惡化。

但這可能還要看中國前任外長王毅的態度。

王毅本月稍早獲任命為中共中央外事工作委員會辦公室主任，成為中國外交第一把手。他上月在演說中表示：「美國頑固地持續將中國視為主要競爭對手，公然阻擋、打壓、挑釁中國。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120117