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岸田文雄訪華府稱中國是核心挑戰 日美歐須合作因應

2023/1/14 11:07（1/14 11:14 更新）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在華府表示，中國對日本和美國來說是「核心挑戰」，日本、美國及歐洲必須合作因應。面對中國日益嚴峻的挑戰，岸田此行訪美意在強化日美同盟關係。

路透社報導，岸田在約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）演說時表示，中國是日本和美國面臨的核心挑戰。

他還說：「日本、美國和歐洲處理各自與中國的關係時，絕對有必要團結起來。」

岸田稍早在白宮會晤美國總統拜登。拜登說，美國仍然堅定致力於維持與日本的同盟，並讚揚東京當局上個月宣布「歷史性」擴軍計畫。

日本的軍事改革計畫包括5年內將國防開支倍增至國內生產毛額（GDP）的2%，以及研製可以打擊1000公里外的船隻或陸地目標的飛彈。

岸田說：「國際社會正處於一個歷史轉折點：我們致力維護的自由、開放與穩定的國際秩序現正處於嚴重危險之中。」

岸田表示，中國對國際秩序的看法與日本和美國不同，在某些方面盟邦「永遠無法接受」。

岸田說：「中國需要做出一項策略性決策，內容必須遵守既定國際規則，且不能也不會以違背這些規則的方式改變國際秩序。」

他說：「我們絕不允許任何單方面以武力改變現狀的企圖，我們將加強嚇阻。」他還說，各國應與中國共同努力為全球和印太地區的和平穩定做出貢獻。

岸田重申日方關切中國在東海釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近軍事活動，以及中國去年發射彈道飛彈落入日本附近海域。

拜登和岸田稍早會談後發表聯合聲明說，美國和日本「將加強我們在經濟安全的共同優勢，包括保護並促進半導體等關鍵與新興技術」。

岸田、日本外務大臣林芳正和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後在美國國家航空暨太空總署（NASA）華府總部簽署和平太空探索協議。

布林肯表示，這將使太空合作「達到新高度」，並強化多個領域的合作夥伴關係，包括太空技術和運輸研究、機器人上月球表面任務、氣候相關任務，以及「我們希望看到日本太空人登上月球表面的共同抱負」。

岸田在儀式上說，日美同盟「比以往任何時候都更加強大」。

此外，岸田曾表示，他支持拜登試圖透過出口管制措施來限制中國取得先進半導體。儘管如此，在華府去年10月大規模管制對中國出口晶片製造設備後，岸田仍未同意跟進管制。

美國高階官員表示，華府一直與日本就此議題密切合作，即使法律結構不同，仍相信雙方有類似的願景。這名官員說，支持管制措施的國家和重要參與者愈多，效果就會愈好。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1120114

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