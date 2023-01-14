拜登讚許日本國防改革 堅定承諾美日盟友關係

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮歡迎日本首相岸田文雄來訪，表示美國仍堅定承諾與日本間的盟友關係，並稱讚日本國防支出「歷史性增長」。

路透社報導，美國是岸田文雄這次七大工業國集團（G7）訪問行程的最後一站，在日本對來自中國、北韓和俄羅斯的區域安全威脅憂慮加深下，希望鞏固長期盟友關係。

在橢圓形辦公室（Oval Office）的會談中，拜登稱這是美日聯盟的「非凡時刻」，表示兩國關係從未如此緊密。

拜登指出：「首先我要明確表示，美國完全、徹底、完整地承諾兩國聯盟關係。」他也對岸田文雄強力領導下的科技和經濟密切合作表達感謝之意。

岸田文雄也對美國致力區域安全感謝拜登。他表示：「日美目前面臨近期史上最具挑戰和複雜的安全環境。」他說，日本制定了上個月發布的新防禦戰略，「以確保區域和平與繁榮」。

美日經過近2年磋商，兩國外交和國防部長11日進行會談並宣布強化安全合作，美國官員讚許東京的軍事擴張計畫。（譯者：徐睿承）1120114