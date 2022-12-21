美國芬太尼氾濫 2022年查緝量足讓全民致命

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國緝毒局（DEA）今天表示，美國執法部門2022年所查獲的鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）劑量，足以讓所有美國人喪命，突顯這種致命藥物構成的嚴重威脅。

緝毒局表示，該局在這一年中查獲5060萬顆含有芬太尼的假處方藥和總重1萬磅的芬太尼粉末，相當於「超過3.79億份可能致命的劑量」。

緝毒局表示，10年前僅造成極小部分人因服用過量身亡的芬太尼，如今已成為「美國所面臨最致命的毒品威脅」。

緝毒局說：「這是一種非常容易讓人上癮的人造鴉片類藥物，其效力是海洛因的50倍。僅2毫克的芬太尼，相當於鉛筆筆尖上的一點點份量，就被認為可能致命。」

根據官方數據，芬太尼是2021年7月至2022年6月導致全美逾10萬7000人服用過量致死的主要原因。

由於價格低廉、生產上相對容易，芬太尼已在非法毒品市場中取代了鴉片類處方藥及海洛因。

緝毒局指出，美國芬太尼的主要來源是墨西哥西納羅亞州（Sinaloa）和哈里斯科州（Jalisco）的販毒集團。

根據美國緝毒局說法，墨國販毒集團的芬太尼是以「大多來自中國」的化學製品在墨西哥製成。

緝毒局表示，其中一些芬太尼普遍以偽造處方藥的形式散布，如Percocet、OxyContin和Xanax。美國緝毒局所檢驗的含芬太尼假藥中，約60%含有可能致命的劑量。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111221