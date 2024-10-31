吳釗燮：今年歐洲數國軍艦航行台海 阻中侵略台野心

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（中央社記者溫貴香台北31日電）國安會秘書長吳釗燮昨天宴請歐洲議會跨黨派議員訪團表示，今年以來，已有包括德國、荷蘭及法國等數個歐洲國家派遣軍艦藉由航行台灣海峽以捍衛台海自由航行權，嚇阻中國對台侵略野心，對區域和平與穩定具有重要意義。

吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉、林飛帆等人30日宴請歐洲議會跨黨派友台議員訪問團，訪賓包括蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）及議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，吳釗燮於昨天宴請來台灣訪問的歐洲議會跨黨派議員訪團，雙方並就國際情勢、中國威權擴張、台灣參與國際組織及台、歐盟關係等議題深入討論。

吳釗燮表示，非常感謝歐洲議會歷年通過決議案表達對台灣的支持，更藉由多次組團來訪展現與台灣站在一起的堅定決心。

另外，吳釗燮也感謝歐洲各國對台海和平的關切，今年以來，已有包括德國、荷蘭及法國等數個歐洲國家派遣軍艦藉由航行台灣海峽以捍衛台海自由航行權，嚇阻中國對台侵略野心，對區域和平與穩定具有重要意義。

吳釗燮說，中國威權主義的擴張野心不僅止於台灣，其在南海及東海擴張行為，亞洲各國如菲律賓、越南、印尼及日本等皆感受到中國的脅迫壓力。台灣將會持續與理念相近國家站在一起，對抗威權勢力的脅迫，致力維護區域和平與穩定。

他並強調，歐洲與台灣關係密切，台灣社會民主自由、多元開放，民眾更是熱情好客，未來歡迎更多歐洲議會友人訪問台灣。

蓋勒表示，歐洲議會的議員來自歐洲各國，雖各具理念，但這次以壓倒性票數通過支持台灣決議案，彰顯對民主台灣的支持已是歐洲議會議員一致的共識。而面對威權國家的串聯，同在民主陣營的台灣及歐盟國家均須嚴陣以待，相互聲援，表達支持，更要以具體行動嚇阻中國對台的威脅。

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訪團成員歐洲議會外委會議員柯安杰透露，中方聽到歐洲議會訪團赴台參訪，就來信警告不得前往，但議員們都對中國的警告不以為然，強調無論中方如何阻攔都不會影響訪團成員出訪，支持同為民主陣營一員的台灣。

歐洲議會於10月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強烈反對中國曲解「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與國際組織。蓋勒也特別贈送吳釗燮決議案文本，表示對台灣的堅定支持。（編輯：翟思嘉）1131031