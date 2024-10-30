林右昌接見歐洲議會訪團 感謝通過挺台決議

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨秘書長林右昌29日接見歐洲議會友台小組訪團，他感謝歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。友台小組主席蓋勒則致贈挺台決議精印本，代表歐洲議會挺台堅定情誼。

民進黨晚間發布新聞稿表示，林右昌29日接見歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）。

林右昌表示，這團是今年6月歐洲議會改選以來，首批到訪的歐洲議員團，他感謝3位議員對台灣的長期支持與友誼。林右昌特別感謝蓋勒與庫塔，在歐洲議會24日通過的挺台決議上扮演重要推手。

林右昌說，歐洲議會在這議題的表態與壓倒性支持票數，清楚傳達歐洲議會對台灣堅定支持；這一決議不僅回應中國長期以來的錯誤行徑，更展示出台歐合作的堅實基礎，這對台灣人民意義重大。

民進黨立委范雲表示，民主與人權是歐洲議會與歐盟的核心價值；台歐夥伴關係的深化，將為民主自由的世界奠定更穩固基礎。

民進黨立委吳沛憶強調，台灣將一如既往地堅守民主價值，並且與歐洲站在一起，共同應對區域與全球挑戰，並期待台歐在民主、人權和科技等方面持續深化合作。

蓋勒指出，歐洲受到來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國家的威權主義威脅，在經濟和安全上受到雙重挑戰，因此台歐有必要加強合作，提升供應鏈韌性與資訊安全。

庫塔表示，來到理念相近的地方，就像回到家一樣，備感溫暖。民主可貴而脆弱，當今歐洲與台灣所受到的威脅，需要共同面對；台歐擁有共同價值，可以成為強大而可靠的夥伴。

柯安杰表示，此行是他首次造訪台灣，也是首次造訪亞洲。許多人好奇捷克為何如此在乎遙遠的台灣，他都會說明，捷克與台灣同為面臨外部威脅的小國，對於威權勢力的危害更能感同身受，對攜手保衛民主的決心也更加堅定。

林右昌表示，雖然台歐地理距離感覺遙遠，但中國暗中支持俄羅斯侵烏，以及近來傳出北韓軍人將投入俄烏戰爭，其實台歐的安全關係已經緊密結合在一起，民主同盟的深化合作對雙方來說都是實質上的需要。

林右昌說，台灣站在守護世界民主的最前線，期待未來繼續與歐洲合作，攜手推動區域和平穩定，強化民主韌性，並為自由國際秩序貢獻力量。（編輯：林興盟）1131030