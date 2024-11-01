歐洲議會訪團來台 陸委會：感謝對台堅定支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北1日電）歐洲議會跨黨派議員團到訪台灣。陸委會副主委沈有忠表示，歐洲議會日前通過挺台決議，感謝歐洲議會友台小組主席蓋勒隨即率團來台，透過實際行動展現對台堅定支持。

大陸委員會（陸委會）1日透過新聞參考資料表示，沈有忠於10月30日會晤歐洲議會跨黨派議員團，從蓋勒（Michael Gahler）手中接過歐洲議會日前甫通過的挺台決議案影印本。

沈有忠表示，感謝歐洲議會議員於10月24日通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，隨即率團來台，透過實際行動展現對台堅定支持。

他指出，歐洲議會支持台灣參與國際組織，這對於台灣意義重大。中國大陸應該順應國際趨勢，停止錯誤解讀聯大第2758號決議，停止武力恫嚇台灣人民，對於區域和全球和平、安全與繁榮做出貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈有忠強調，中華人民共和國無權代表台灣，面對國際局勢變化以及中共對台極限施壓，總統賴清德於5月20日就職時已清楚揭示秉持「四個堅持」，同時提出「四大行動方案」，後又進一步強調「四個不變」。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日至11月1日訪問台灣，由蓋勒（Michael Gahler）率團，成員包括歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）與歐洲議會友台小組秘書長蒲森川（Markus Poesentrup）。（編輯：楊昇儒）1131101