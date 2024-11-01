總統接見愛沙尼亞國會訪團 盼共同因應威權主義擴張

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天接見愛沙尼亞國會外交委員會訪問團表示，台灣有責任、有能力、也非常願意為國際社會貢獻更多力量，期盼持續深化夥伴關係，並與歐盟各國加強合作，共同因應威權主義擴張帶來的挑戰，確保全球的和平、穩定與繁榮。

總統賴清德下午接見「愛沙尼亞國會外交委員會訪問團」致詞表示，這次是愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson，另譯：梅馬侃）繼去年8月波海三國外委會主席團後第二次來訪，也是柯絲特（Ester Karuse）議員和羅薇絲（Luisa Rõivas）議員今年3月隨友台小組裴克多（Kristo Enn Vaga）主席率團來訪後，再度訪台。

總統說，訪團的到來顯示台灣和愛沙尼亞的關係越來越緊密友好。相信有訪團成員的支持與協助，兩國基於自由民主價值的同盟及經貿夥伴關係必定更加茁壯。

總統提到，當前國際情勢和地緣政治正快速變化；自由民主的普世價值、以規則為基礎的國際秩序，都面臨極權主義擴張的挑戰。此時此刻，理念相近的國家更應該團結合作，才能確保全球的和平、穩定與繁榮。

他說，台灣除了持續與各國加強合作，共同守護民主自由價值，也積極爭取參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。這不僅是2300萬人民的基本人權，更是展現台灣有責任、有能力、也非常願意在各領域為國際社會貢獻更多力量。

總統感謝愛沙尼大力支持台灣的國際參與。尤其，衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在今年的世界衛生大會（WHA）再度為台灣發聲，由衷感謝愛沙尼亞對台灣的重視和仗義執言。他也恭喜卡拉斯（Kaja Kallas）總理獲得提名出任歐盟「外交暨安全政策高級代表」。這證明在團結歐盟及全球理念相近夥伴的力量上，愛沙尼亞扮演了舉足輕重的角色。

總統表示，未來期盼台灣和愛沙尼亞持續深化夥伴關係，並與歐盟各國在經貿、安全等領域加強合作，共同因應威權主義擴張帶來的挑戰。

米克爾森致詞表示，這是愛沙尼亞國會外交委員會首次訪台。昨天在台灣感受到颱風的威力，但即使風雨再大，都無法動搖愛沙尼亞與台灣的良好關係。

他說，他非常高興能與賴總統會晤，討論重要的議題，像是如何提升雙邊關係。現在身處的世界局勢非常紛亂，愛沙尼亞與台灣是理念相近的國家，雙邊關係在過去幾年來有顯著進展，雙方進行了多次互訪，期盼有一天台灣與愛沙尼亞也能互設代表處。

他提到，台灣與愛沙尼亞都是非常強健的民主政體，然而，不管是在東亞或歐洲，民主都遭受非常大的威脅。歐洲及愛沙尼亞持續關切進行中的俄烏戰爭；俄羅斯或其支持者的目標除了烏克蘭，更試圖改變世界秩序。此外，最近傳出北韓軍隊將參與戰爭，將使這場戰爭變得更加國際化。

他表示，此行除了要強化與台灣的雙邊關係，也尋求民主國家共同支持烏克蘭，因為這場戰爭的結果攸關愛沙尼亞的安全也影響著台灣的安全。愛沙尼亞在歷史上曾失去自由長達50年，1991年獨立後，取得強烈的政治共識與社會支持，愛沙尼亞在安全和國際關係上絕不能再孤立無援。因此希望與理念相近國家建立良好的夥伴關係，而台灣也是其中之一。

他強調，應盡一切努力，以確保民主國家的合作不會受到威權國家的挑戰。（編輯：林興盟）1131101