蕭副總統接見歐洲議會訪團 感謝挺台決議

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（中央社記者賴于榛台北29日電）歐洲議會近日通過挺台議案，副總統蕭美琴今天接見其跨黨派議員訪團時指出，感謝歐洲議會致力於促進台灣與歐盟堅實的夥伴關係，在支持雙方利益相關的決議上發揮領導作用。

歐洲議會在10月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。歐洲議會跨黨派議員訪團近日訪台，成員包括歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

蕭副總統今天在外交部次長吳志中陪同下，接見訪團成員。蕭副總統指出，歐洲議會近日順利通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，感謝歐洲議會領袖的支持。

她說，這項決議涉及了大家都關注的議題，凸顯中國錯誤引用「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，以及中國在區域的軍事挑釁作為。

蕭副總統強調，台灣十分珍視與歐洲議會的關係，也感謝今年3月她應邀訪問歐洲時，以及近期前總統蔡英文訪問布魯塞爾期間，歐洲議會的接待之情。

她也表示，台灣與歐盟的關係對台灣而言相當重要，非常感謝蓋勒帶領歐洲議會友台小組，並對此一夥伴關係的各項倡議表達支持。（編輯：林興盟）1131029