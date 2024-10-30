本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治

吳釗燮：中俄伊朗北韓強化合作 民主國家唯有更團結

2024/10/30 14:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北30日電）國安會秘書長吳釗燮29日接待荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團表示，中國威權主義對外擴張，不僅威脅台海和平穩定，也破壞東海與南海現狀；尤其在中、俄、伊朗與北韓等國強化合作之際，民主國家唯有更加團結。

荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）率領跨黨派議員團訪台。國安會今天發布新聞稿表示，吳釗燮29日中午設宴接待訪團成員，雙方就國際秩序、區域情勢、全社會防衛韌性，以及台荷關係等議題充分交換意見。

吳釗燮表示，欣見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會籌組跨黨派議員來台，這次訪團規模為歷年最大，實屬難得。

吳釗燮肯定荷蘭政府在今年5月首度派遣軍艦通過台灣海峽，以實際行動捍衛台海航行自由。而荷蘭眾議院近年陸續通過包括關切台海和平與穩定、反對中國曲解聯合國第2758號決議等多項友台動議，顯見荷蘭對台灣議題已漸凝聚共識，並盼荷蘭國會續支持台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳釗燮表示，中國威權主義對外擴張，不僅威脅台海和平穩定，也破壞東海與南海現狀，甚至擴張其影響力至太平洋、印度洋及非洲等地區。對於以規則為基礎的國際秩序遭到威權主義國家破壞；尤其在中、俄、伊朗與北韓等國強化合作之際，民主國家唯有更加團結。

德伏里斯表示，這次訪團成員均為長期關注台灣議題的重量級議員，多位是首次訪台，對於這次訪問台灣，見證台灣的民主自由與開放多元社會，並與台灣公私部門互動，成員均感振奮。荷蘭尤其關注台灣推動的全社會防衛韌性，也承諾未來將與台灣共同合作，增進台荷各層面的關係。（編輯：蘇志宗）1131030

#中國
#台灣
#北韓
#台海
#伊朗
#吳釗燮
#國安會
#荷蘭
#荷蘭眾議院
吳釗燮
出席聖文森國慶 吳釗燮：繼續攜手共度各種難關中共軍演 吳釗燮：中國無視總統國慶演說釋放善意
德伏里斯
吳志中：荷蘭眾院近年最大規模海外團訪台 展現支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：