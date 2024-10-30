吳釗燮：中俄伊朗北韓強化合作 民主國家唯有更團結

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（中央社記者溫貴香台北30日電）國安會秘書長吳釗燮29日接待荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團表示，中國威權主義對外擴張，不僅威脅台海和平穩定，也破壞東海與南海現狀；尤其在中、俄、伊朗與北韓等國強化合作之際，民主國家唯有更加團結。

荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）率領跨黨派議員團訪台。國安會今天發布新聞稿表示，吳釗燮29日中午設宴接待訪團成員，雙方就國際秩序、區域情勢、全社會防衛韌性，以及台荷關係等議題充分交換意見。

吳釗燮表示，欣見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會籌組跨黨派議員來台，這次訪團規模為歷年最大，實屬難得。

吳釗燮肯定荷蘭政府在今年5月首度派遣軍艦通過台灣海峽，以實際行動捍衛台海航行自由。而荷蘭眾議院近年陸續通過包括關切台海和平與穩定、反對中國曲解聯合國第2758號決議等多項友台動議，顯見荷蘭對台灣議題已漸凝聚共識，並盼荷蘭國會續支持台灣。

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吳釗燮表示，中國威權主義對外擴張，不僅威脅台海和平穩定，也破壞東海與南海現狀，甚至擴張其影響力至太平洋、印度洋及非洲等地區。對於以規則為基礎的國際秩序遭到威權主義國家破壞；尤其在中、俄、伊朗與北韓等國強化合作之際，民主國家唯有更加團結。

德伏里斯表示，這次訪團成員均為長期關注台灣議題的重量級議員，多位是首次訪台，對於這次訪問台灣，見證台灣的民主自由與開放多元社會，並與台灣公私部門互動，成員均感振奮。荷蘭尤其關注台灣推動的全社會防衛韌性，也承諾未來將與台灣共同合作，增進台荷各層面的關係。（編輯：蘇志宗）1131030