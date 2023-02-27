走過物資搶購與斷電 烏克蘭經濟戰後一年回穩

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（中央社基輔27日綜合外電報導）當俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動全面侵略時，烏國首都基輔的熱門連鎖超市Novus貨架很快一片空蕩，因為它的國內外供應鏈崩潰。當時新鮮貨物變得稀有，恐慌搶購情況普遍。

當時Novus和許多在烏克蘭的其他大型連鎖零售商一樣，花了一段時間才適應情況。Novus的的營運部副總監帕納森柯（Oleksiy Panasenko）回憶適應前的景象。

他告訴路透社：「（開戰後）第2天，基輔外圍已經有戰事。在（去年）2月和3月，我們的商店成為不只是採購食物的地方，也是人們相聚、交流的場所，所謂提供安定性的孤島。」

到了去年春天，烏克蘭部隊將俄羅斯軍隊逐出基輔後，零售業與更廣泛的經濟面開始復甦。

根據由1000多家外商與烏克蘭企業組成的烏克蘭歐洲商業協會（European Business Association）提供的資料，截至去年5月底，47%的會員已經恢復所有業務，另有50%的會員在一些限制下維持運作。

不過到了10月，俄羅斯開始發動飛彈攻擊，又對烏克蘭帶來巨大衝擊。俄軍襲擊全國各地的電網與變電所，導致多處在寒冬中斷電，也嚴重打擊烏克蘭的重工業。

烏克蘭2022年經濟萎縮1/3，創下自1991年脫離蘇聯獨立以來最大降幅。在俄羅斯開戰前，烏克蘭全年經濟產出達到2000億美元（約新台幣6兆1400億元）。

隨著俄烏戰爭邁入第2年，而且戰事沒有緩和跡象，烏克蘭面臨的挑戰仍然巨大。

根據路透社調查7位經濟學家意見，他們對於烏克蘭今年國內生產毛額（GDP）預估範圍，從跌幅可觀、但遠非去年劇烈的萎縮5%，到小幅成長。

烏克蘭經濟的一大阻礙會是可靠電力來源。儘管許多企業陸續找到方法來應付戰爭，根據幾名經濟學家、2名烏克蘭政府官員和2家私人企業高層的說法，那些無法單靠發電機經營的商家，今年營運將困難重重。

烏克蘭最大鋼鐵廠阿塞洛米塔爾克利福洛（ArcelorMittal Kryvyi Rih）表示，受到停電影響，目前產能只約為戰前水準的25%。

在調查中看法最悲觀的龍資本（Dragon Capital）首席經濟學家畢蘭（Olena Bilan）表示：「我們見到（烏克蘭）中小企業相當迅速適應缺電問題，他們採購發電機、電池和其他設備。基礎設施損害程度也維持不大。」

「如果這樣的情況持續下去，2023年經濟萎縮程度將不會如我們預期的嚴重。但我們的預測也設想，戰爭的熱烈階段將在2023年第3季末結束。」她並未說明為何龍資本預料戰事會降溫。

根據烏克蘭中央銀行預估，今年國內生產毛額將成長0.3%；烏克蘭經濟部的預測則是成長3.2%。

烏克蘭官員去年夏天已開始對國家經濟表達更多信心，尤其在聯合國斡旋達成穀物出口協議後。這份協議拯救了烏克蘭農業，農業約占烏國GDP的12%，以及戰前總體出口額的約4成。

此外，烏克蘭投資公司ICU的研究部主任瓦弗利希朱克（Vitaly Vavrishchuk）指出，烏克蘭軍事支出大增，當中包括軍餉，也為烏國經濟帶來一大助力。

根據烏克蘭國家安全委員會的資料，去年國防支出達到1兆5000億荷林夫納（約新台幣1兆2500億元），是戰前預定國防預算的約5倍，並且達到相當於烏克蘭經濟產出的約1/3。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120227