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紐時：白俄總統魯卡申柯訪中 北京騎牆姿態更受囑

2023/2/27 18:14（2/27 18:47 更新）
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圖為俄羅斯總統蒲亭（右）17日在新奧加廖沃官邸會見白俄羅斯總統魯卡申柯。（Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via 路透社）
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（中央社台北27日電）白俄羅斯總統魯卡申柯28日將到中國進行國是訪問。紐約時報指出，魯卡申柯是俄羅斯總統蒲亭的親密夥伴，他這次訪中會令中國在俄烏戰爭的騎牆立場，受到國際更多關注及壓力。

報導指出，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是克里姆林宮的堅定盟友，一年前魯卡申柯讓白俄成為俄軍全面入侵烏克蘭前的集結地。而中國將以高規格接待魯卡申柯，可能會令中國在俄侵烏戰爭的騎牆姿態，受到國際社會更多關注及壓力。

魯卡申柯辦公室此前表示，他對中國的訪問將是一個「應對現代國際環境嚴峻挑戰」的機會。

報導指出，與白俄羅斯建立更緊密的關係，可能讓中國有象徵性及實際的得益。

明斯克國際關係對話委員會主任普賴赫爾曼（Yauheni Preiherman）表示，由於白俄羅斯與俄羅斯和俄烏戰場非常接近，魯卡申柯能掌握戰局的獨有情報，相信中國領導人對此特別感興趣。

雖然近幾個月來，中國在穩定與美國和其他西方國家的關係上取得的進展有限，但北京仍向多個威權夥伴示好，包括魯卡申柯，表明中國領導人習近平還遠沒到要疏遠老朋友的程度。

普賴赫爾曼又指出，明斯克長久以來都將中國視為重要的外交政策和經濟夥伴，因此在深化對中國關係方面投入大量時間與政治努力。而在當前西方對白俄羅斯實施前所未有的制裁下，中國對明斯克就更加重要。

普賴赫爾曼表示，魯卡申柯此行主要有想達成更多商業和投資協議。軍工領域的合作肯定是一部分，尤其是兩國已在該領域曾合作。

報導指出，白俄羅斯在過去一年一直小心地走鋼絲，一方面為莫斯科軍隊提供安全避難所、訓練場和發射台，同時又堅定地拒絕讓自己的軍隊參與戰爭。

根據中國外交部發布，中國外交部長秦剛24日與白俄羅斯外長阿列尼克（Sergei Aleinik）通電話時表示，中方希望加深兩國關係，並就俄羅斯在烏克蘭長達一年的戰爭達成共識。

秦剛並指出，魯卡申柯和習近平在去年會晤時宣布，將兩國關係提升至「全天候全面戰略夥伴關係」。

白俄羅斯因支持俄羅斯受到了西方的擴大制裁，秦剛表示，中方反對外部勢力干涉白俄羅斯內政和實施非法單邊制裁。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120227

#魯卡申柯能
#中國
#秦剛
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