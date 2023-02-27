美制裁涉援俄中企 中國外交部：堅決反制

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（中央社記者李雅雯台北27日電）美國打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支持，將5家中國企業列入制裁實體清單。中國外交部今天回應，強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，對於錯誤行徑予以堅決反制。

中國外交部27日下午召開例行記者會，發言人毛寧在會上作出上述表示。

澎湃新聞報導，媒體提問，美國在24日以涉俄因素為由制裁中國企業，中方對此有何評論。

毛寧表示，美方行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，這是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

「中國在烏克蘭問題上堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決」，毛寧說，美國不斷拱火遞刀，迄今已向烏克蘭提供超過320億美元（約新台幣9600億元）軍事援助，包括大量先進武器裝備。

她指出，美方幾天前又宣布將向烏克蘭提供新一輪價值20億美元軍援，美方一邊變本加厲向衝突一方輸送武器，導致戰事綿延不絕，和平遙遙無期，一邊頻頻散布中國向俄羅斯提供武器的虛假資訊，藉機無端制裁中國企業，這是霸凌行徑和雙重標準。

毛寧提到，烏克蘭危機全面升級一週年之際，中國發表了關於政治解決烏克蘭危機立場文件，美國卻推出針對中國及其他國家企業的制裁，「誰在勸和促談推動局勢降溫，誰在拱火澆油唯恐天下不亂，一目了然」。

毛寧強調，中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業合法權益，對於美方制裁中國企業的錯誤行徑，將予以堅決反制。

美國商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單，原因為「這些企業對俄羅斯的軍事和（或）國防工業基礎有顯著貢獻，並且介入與美國國家安全和外交政策利益相違背的活動」。（編輯：陳沛冰）1120227