習蒲將會面 美政界警惕中國供俄致命武器可能性

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，中國正考慮運送100架無人機及其他致命武器給俄羅斯。

多名美國官員也警告，中國可能會在俄羅斯與烏克蘭的衝突中加強支援俄方。

共和黨籍的麥考爾說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）料將於下週與中國國家主席習近平會面，美國愈來愈擔心中國在剛屆滿週年的俄烏戰爭中提高支援俄羅斯的意願。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）率先報導一家中國企業正洽談提供無人機給俄羅斯的消息。

麥考爾接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我們手上有情資顯示…他們正考慮運送100架無人機到俄羅斯。我們也知道他們正向（俄方）採購所有能源，在經濟上支持他們（俄國）。」

麥考爾說，北京當局也考慮提供「其他致命武器」。

他說：「習近平主席與蒲亭將於下週會面，討論他們之間這種不算光彩的結盟、把武器運到烏克蘭，這讓我很不安，因為可能今天是烏克蘭，明日就是台灣。」

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）說，美國先前認為中國不太願意提供致命武器等援助給俄羅斯攻打烏克蘭，但在得到新情資之後，已於本月改變評估結果。

多名美國官員透露，作為回應，美方公開大力警告中國此舉可能引發的後果，也已透過非常規管道的會議向中方傳達此一訊息。

美國曾指稱，北京當局正在俄烏戰爭中供應非致命援助給俄羅斯，例如提供衛星影像幫忙鎖定烏克蘭的武器，但若中方另外提供無人機，將意味著中國涉入這場戰事的程度大幅升級。

美國高階官員本週再三就中國提供武器給俄羅斯的可能性提出警告，國務卿布林肯（Antony Blinken）上週末說，其中可能包括彈藥。美國政府尚未提出任何證據來支持這種說法，但布林肯說，「很快就會有（消息）」。

不過，美國總統拜登24日的說法似乎與其他高階官員有出入，他說，他不預期中國會採取任何有關武器的重大舉動。

伯恩斯今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，美國「確信」中國領導階層一直在考慮「提供致命裝備」。但他也表示，北京當局尚未做出最終決定，目前也沒有關於「實際運送致命裝備」的證據。

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）試圖淡化相關疑慮。他今天在多場訪談中提到，中國並未運送武器到俄羅斯。

蘇利文說，美國會持續利用「私下高層外交管道」警告北京當局提供致命武器給俄羅斯的後果，布林肯上週在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）與中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時，也已經這麼做。

蘇利文告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們會密切關注，保持警惕，並持續釋出強烈訊息。我們當然已非常明確表達這對雙邊關係所造成後果的嚴重性，我想對於中國與我們歐洲盟國的關係也是一樣。」

蘇利文還說：「是否要提供軍事援助，北京當局必須自己做出如何行事的決定。但若一意孤行，會讓中國付出真正的代價。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120227