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白俄總統魯卡申柯：被攻擊才會出兵烏克蘭

2023/2/17 17:11（2/17 18:18 更新）
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俄羅斯總統魯卡申柯16日表示，唯有基輔軍隊先發動攻擊，白俄才會加入俄國對烏克蘭的攻勢。（圖取自白俄羅斯總統府網頁president.gov.by）
俄羅斯總統魯卡申柯16日表示，唯有基輔軍隊先發動攻擊，白俄才會加入俄國對烏克蘭的攻勢。（圖取自白俄羅斯總統府網頁president.gov.by）
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（中央社明斯克16日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天表示，「唯有基輔軍隊先發動攻擊」，白俄才會加入俄國對烏克蘭的攻勢。

法新社報導，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄首都明斯克（Minsk）罕見與外國記者舉辦新聞發布會時表示：「只有在一種情況下，我才會和白俄境內的俄軍並肩作戰，那就如果有（烏克蘭）士兵帶著槍枝來到我國領土，並殺死我國人民。」

魯卡申柯說：「這個條件適用我們其他鄰國…要是他們對白俄做出侵略行為，我們會祭出最殘酷的反制，最殘酷的！」

明斯克當局去年2月開放俄軍以白俄作為攻打基輔當局的軍事行動跳板，但魯卡申柯表示，「我沒打算派我的人民和士兵去（烏克蘭）」。

但他的確表示，明斯克當局正在測試部分動員能力，並將俄羅斯行動中的失誤納入考量，「這不會在發生在明天，但我們必須為任何情況預做準備」。

魯卡申柯預定17日會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他表示，兩人將討論去年10月宣布的聯合區域部隊，那次組隊使得數以千計俄軍開抵白俄。

盧卡申科說，他已要求蒲亭在俄軍中增加一個師，由他全權指揮，「要是之後發生侵略，這些士兵將被納入白俄軍隊」。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120217

#魯卡申柯
#白俄
#俄軍
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