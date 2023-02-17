防衛波羅的海三國 美國防長誓言維持軍事部署

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（中央社維爾紐斯16日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國已準備好在必要時保衛波羅的海三國，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，並將維持在該區域的軍事部署。

他說：「我們致力於（北大西洋公約組織）第5條公約，絕無虛言。」這條條文要求北約所有締約國，在遭受攻擊時應保衛彼此。

奧斯汀今天和愛沙尼亞領袖會談後，在愛沙尼亞首都 塔林（Tallinn）發表談話時表示，美國會持續在波羅的海地區保持「持續、輪調的」軍事部署。

奧斯汀在新聞發布會上表示：「美國依舊堅定捍衛我們波羅的海盟國的自由和主權。」

波羅的海三國緊鄰俄羅斯及俄國盟國白俄羅斯，過去曾受莫斯科當局統治，目前均已成為北約和歐盟成員國。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示，愛沙尼亞正「努力避免」受到攻擊，以防俄羅斯的攻勢並未止步於烏克蘭。

派夫克說：「威嚇是這裡的談話重點之一，這也是北約為何提出新版區域性防禦計畫的原因，新版計畫7月有望在維爾紐斯（Vilnius）召開的北約峰會上通過」。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120217