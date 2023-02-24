學者：各國因俄烏戰爭視中俄為一體 更關注台海安全

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（中央社記者游凱翔台北24日電）俄烏戰爭一週年，學者賴怡忠、沈明室今天表示，這場戰爭讓外界把中國、俄羅斯視為一體，同時各國更關注印太戰略，不僅對中態度更強硬，也更關注台海安全，對台灣而言，最大啟示是「要有抗敵意志」。

今天是俄烏戰爭一週年，民間團體「黑熊學院」下午舉行「烏克蘭仍然挺立，台灣與世界共同的見證」講座，台灣智庫副執行長賴怡忠、國防安全研究院國家安全所長沈明室出席。

針對俄烏戰爭對台灣的啟示，沈明室指出，戰爭不僅是軍人的事情，包含動員、後備、警消人力編管運用、中央及地方政府與軍隊的快速聯合反應、民間物資整合、避難等議題，都是台灣可借鏡這場戰事並積極強化的項目；因此，台灣除了發展自身優勢也要面對缺點，最重要的則是要有「抗敵意志」。

在軍事層面，沈明室提到，中國的合成營（類似台灣的聯合兵種營）是效仿俄羅斯成立，但俄羅斯在此次戰役中節節敗退，反觀國軍的聯兵營下半年將赴美國交流，是否能借鑑俄烏戰爭並汲取成功經驗，相當重要。

賴怡忠則提到，這場戰爭的發生讓各國把中國與俄羅斯視為一體，更重要的是，全球化也因此提前終止。他解釋，過去的全球化是不管政治意識型態，最終目標以尋找最低成本製造、並在全球獲利，但現在「供應鏈安全」意識抬頭，已打破過往定義，這也呼應台積電創辦人張忠謀「全球化已死」，因為半導體的供應鏈安全相當重要。

賴怡忠也說，外界曾關注美方是否會因俄烏戰爭而放棄印太戰略，事實證明，這場戰爭讓各國紛紛闡述對印太戰略構想，日本、澳洲、印度、德國、荷蘭、加拿大、韓國、歐盟、捷克的對外政策與美國更接合、對中態度更強硬，更關切台海安全。

至於俄烏戰爭會以何種方式結束，賴怡忠認為，若烏克蘭收復失土、蒲亭下台，對中國將更具警示效果；若現況休戰，但蒲亭下台，雖然俄羅斯大幅弱化，但恐將帶來另一場大戰；若休戰但蒲亭未下台，對烏克蘭將是莫大羞辱，更可能暗示西方國家缺乏底氣，鼓勵中國對台發動冒險的行動。因此，烏克蘭的勝利，將會是中國最重要的嚇阻。（編輯：林興盟）1120224