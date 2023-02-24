分析：俄侵烏週年提升台灣能見度 中國是輸家

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（中央社台北24日電）俄侵烏屆滿週年，美國之音（VOA）24日報導，專家分析，這場戰爭中國其實是輸家，因俄羅斯導致中國面臨更艱難的戰略環境，同時提升國際社會對台灣的關注並加劇對中國的質疑。

報導指出，中國利用西方對俄羅斯制裁的機會，大量購入產自俄羅斯的石油和天然氣而獲利，與此同時，俄國受戰爭拖累國力被削弱只得更仰賴中國，從經濟和戰略層面分析，中國看似是贏家。

但美國普林斯頓大學中俄問題學者羅茲曼（Gilbert Rozman）不這麼認為並表示，俄羅斯入侵烏克蘭致使中國面臨更複雜的戰略環境。

他說，畢竟俄羅斯很著急，他們想立即採取軍事行動對付西方，但依靠全球化而非創造兩極環境是中國的長遠戰略，所以在這方面，俄羅斯使得中國的處境艱困。

歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級政策分析師韋恩（Ali Wyne）則說，由於北京對俄羅斯侵略的反應不溫不火，中國的戰略前景惡化。

他表示，美國加強歐洲和亞洲核心聯盟的夥伴關係，中國的民主鄰國正增加國防開支，並更公開談論確保「今天的烏克蘭不是明天的台灣」。

報導說，國際社會對台灣的極大關注，就是俄羅斯入侵烏克蘭對中國所造成的巨大代價。

美國克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣19日撰文說，戰爭爆發之前，甚少有人認為中國可能對台灣無端發動攻擊，但俄國入侵行徑令人擔心，同樣的災難可能會臨到台灣。

中共領導人習近平於去年中共20大重申，中國不放棄武力統一台灣，甚至越來越多的分析評估，習近平極有可能在未來5年武力犯台。

裴敏欣說，這種焦慮引發對台灣命運的關注，嚴重損害中國利益，西方對台灣的支持，提高台灣的國際知名度和地位，偏偏這是中共當局極力阻止的，而台海爆發戰爭的可能性，激發美國在軍事和外交方面支持台灣。

回顧去年2月4日，中俄發表聯合聲明，宣布兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。裴敏欣說，這個當時被視為習近平的「外交大手筆」，如今越來越像是「失敗的賭注」。

此外，曾任職美國國務院政策規劃辦公室、目前是華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的資深研究員曼寧（Robert Manning）也說，中國從俄烏戰爭中所得的不及所失。

他表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動入侵，破壞中國尊重主權（完整）和不干涉（內政）的基本外交政策原則，讓他們在這方面看起來很虛偽。

曼寧說，由於中國與俄羅斯的關係，歐洲人無法信任中國，因中國希望與俄羅斯建立夥伴關係，但又希望世界相信他們是中立。

報導說，另有專家分析，蒲亭入侵烏克蘭以致俄羅斯更依賴中國，甚至可能淪為中國的「小跟班」，但並非中國所樂見。

羅茲曼即指出，從美中俄三角關係來說，一個對中國更加依賴的俄羅斯並不符合中國的需求，因中國指望軍力強大，以及對東西方深具影響力的俄羅斯，這才是中國盤算的戰略三角。

他說，現在的情況相反，俄羅斯在這個三角中變得很弱，只能依賴中國，從中國的角度來看，這並不是一件好事。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120224