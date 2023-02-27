北京學者：俄羅斯大國地位不再 中國處境更凶險

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（中央社台北27日電）俄侵烏戰火雖仍未止息，但中國學者胡偉24日撰文斷言，俄羅斯大國地位不再，中國外部環境更凶險，並說俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國的確是「進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間」。

胡偉是中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長。據中國國務院參事室官網，國務院參事室是國務院直屬機構，於1954年設立，主要職責是調查研究、建言獻策、咨詢國事。

去年俄烏開戰之初，他曾撰文呼籲中共當局不能和蒲亭（Vladimir Putin）綁在一起，避免兩頭落空，務必放棄保持中立。

他說，有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立。

胡偉當時更疾呼中國必須選擇世界主流立場，否則歐洲將與中國切割，日本成為反華急先鋒，韓國倒向美國，其他國家將不得不選邊站並產生從眾效應，「台灣也將加入反華大合唱」，於是中國在既定框架下將更加孤立。

時隔一年，他另撰文「失去的將無法挽回：俄烏戰爭一週年有感」並於「中美印象」（US-China Perception Monitor）網站發表，文中透露他對於當前中國的處境甚感憂心。

中美印象網站由美國前總統卡特（Jimmy Carter）創辦的非營利組織「卡特中心」（Carter Center）設立。

胡偉指出，俄烏戰爭一週年之際，值得關注的包括美國總統拜登（Joe Biden）突訪烏克蘭，以拜登訪問烏克蘭為基準，這場戰爭將進入收尾階段。

他說，戰後的世界格局將發生顛覆性變化，目前的聯合國（UN）架構將被重塑，「俄羅斯的大國地位不再，中國的外部環境將更為凶險」。

胡偉表示，其次是聯合國大會就俄無條件撤軍的表決也值得關注，這份由烏克蘭、美國、德國、日本等57國聯合提交的決議草案獲141票贊成，白俄羅斯、北韓、俄羅斯等7國反對，中國、印度、南非等32國棄權。

他說，聯合國大會的決議並無效力，通常也無法兌現，但表決凸顯道義的力量，雖說弱國無外交，當今世界許多小國、弱國仍可安身立命，關鍵在於不乏鐵肩擔道義的朋友。

胡偉表示，反而超級大國如往昔的蘇聯，最後落得四面楚歌、土崩瓦解的境地，一個國家無論大小，都不能與人類文明的發展背道而馳，因此這次聯大會議之前，西方已經放風，這是給俄羅斯及中立者最後站隊的機會。

至於中國發布關於政治解決烏克蘭危機立場的12條聲明，他分析，中國外交部選擇在24日當天也就是俄侵烏屆滿週年發表，高調介入，可謂苦心孤詣，但並沒有提出具體方案，更沒有切實可行的措施。

胡偉表示，其中第10點提出「停止單邊制裁」，針對性是不言而喻的，有鑑於此，那些贊成制裁俄羅斯的國家顯然不會接受這份文件，烏克蘭當然更不會同意，問題是莫斯科也稱中方的12條聲明不代表俄方立場。

他說，目前無論戰場主動權還是道義制高點均在烏克蘭手中，所以這份聲明的發布，對於解決俄烏戰爭不會造成實質影響，卻將深遠影響中國自身如何在未來的國際社會立足。

胡偉表示，因俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國的確是「進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間」。

他說：「一個民族不長記性，這才是最可悲的！」如果蒲亭當初知道「特別軍事行動」是這樣的結局，他還會做出這樣的選擇嗎？每個決策者都難免犯錯，智者與愚者的區別在於能否及時糾錯和止損。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120227