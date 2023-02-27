俄駐中大使：兩國互信越來越強 中國立場平衡

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國日前發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」後，俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫接受中國媒體專訪時說，北京奉行「獨立外交政策、立場平衡」，中俄互信只會越來越強。

莫爾古洛夫（Igor Morgulov）接受中共外圍官媒環球時報專訪時表示，莫斯科和北京並未建立類似於冷戰時期的「軍事政治聯盟」，兩國關係在許多方面都超越了這種過時的合作形式。

他說，俄中雙方能靈活有效地維護兩國的國家利益，而不是用「主導—從屬」的方式建立「硬掛鉤」，而且俄中只會促進而不會損害任何一方的主權發展。

莫爾古洛夫還說，「任何離間中俄友誼的圖謀都不會得逞」。

針對中國日前發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，莫爾古洛夫表示，從烏克蘭衝突加劇開始，中方就採取了「平衡的立場」，強調必須藉由政治和外交途徑化解危機，尊重有關各方的領土完整及合法的安全利益，「我們尊重這一立場」。

莫爾古洛夫提到，北京反對重啟冷戰思維、集團對抗，以及沒有國際法依據的單邊制裁，「西方將北約集團的軍事基礎設施不斷向我國邊界推進的意圖，中國清楚這對俄羅斯而言意味著什麼，並能一直『客觀地』對局勢作出評價」。

他在專訪中也對「北京奉行其獨立的外交政策，包括進一步發展與俄羅斯聯邦的全面合作方面所持的原則性立場和不屈不撓的精神」，表示「高度讚賞」。

莫爾古洛夫稱，停火和結束衝突是俄羅斯一貫呼籲的，但前提是俄羅斯聯邦的領土完整及其合法的安全利益得到尊重。「我們從未拒絕與基輔談判，並願意與其西方贊助人進行對話。當然，對話也要在他們能夠採取相互尊重的態度、承認當前的現實，並願意考慮我們的根本利益和關切的時候」。（編輯：邱國強）1120227