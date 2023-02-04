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世界糧價連10月下滑 距俄國侵烏高點回跌18%

2023/2/4 18:50
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（中央社羅馬3日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天表示，今年元月世界糧食價格連續第10個月下滑。俄羅斯入侵烏克蘭後，去年3月糧價創下新高，至今已回跌大約18%。

路透社報導，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品價格的FAO糧價指數1月平均為131.2點，是2021年9月以來最小值，去年12月經過下修的指數則是132.2點。

糧農組織說，植物油、乳製品和糖的價格下跌有助於拉低指數，至於穀類食品和肉類價格則大致維持穩定。

穀類食品價格指數1月月增幅度僅0.1%，預估全年漲幅為4.8%。國際小麥價格下滑2.5%，原因在澳洲和俄羅斯的產量超出預期。相較下食米價格飆漲6.2%，原因之一是有些亞洲出口國的國內需求堅挺。

1月植物油價格下跌2.9%，乳製品指數下滑1.4%，糖下挫1.1%，肉類則僅滑落0.1%。

展望2023年，糧農組織指出，初步跡象顯示，北半球的冬麥收成量可能成長；然而該組織警告，肥料價格高昂也可能影響產量。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1120204

#糧農組織
#路透社
#俄羅斯
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