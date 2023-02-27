美國日益憂心中國援俄侵烏 克宮稱現無謀和條件

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭剛滿週年，俄國總統蒲亭料將與中國國家主席習近平會面，美方日益憂心中國提供俄國致命武器。與此同時，克里姆林宮稱目前未看見謀求和平的任何條件。

● 美政界警惕中國供俄致命武器可能性

英國「金融時報」（Financial Times）26日報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，中國正考慮運送100架無人機及其他致命武器給俄羅斯。

共和黨籍的麥考爾說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）料將於下週與中國國家主席習近平會面，美國愈來愈擔心中國在剛屆滿週年的俄烏戰爭中提高支援俄羅斯的意願。

多名美國官員也警告，中國可能會在俄羅斯與烏克蘭的衝突中加強支援俄方。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日則指出，中國還沒有採取行動對俄羅斯侵略烏克蘭提供致命性援助。他強調，華府已經私下向中方明確表達，相關作法將會有嚴重後果。

● 克宮：俄烏衝突現無謀和條件

克里姆林宮27日表示，關注中國提出的烏克蘭問題政治解決方案，但認為「目前」不具備和平解決俄羅斯與烏克蘭這場衝突的條件。

此外，克宮也抨擊歐洲聯盟（EU），因為歐盟本週針對俄國對烏克蘭發動軍事入侵，通過對俄羅斯的最新一輪制裁。歐盟新制裁鎖定了121個個人與實體。

克宮還表示對摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）的事態感到憂心，指控烏克蘭及其他歐洲國家正挑起當地情勢。聶斯特河沿岸是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。

● 烏軍困守巴赫姆特 地面部隊指揮官視察激勵士氣

烏克蘭軍方26日表示，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將視察了遭包圍的巴赫姆特（Bakhmut）激勵將士士氣，並和保衛這座城鎮與周邊村落的部隊討論戰略。

軍事分析家估計，烏軍未來幾天將「盡最大努力」保衛巴赫穆特。俄羅斯要掌控烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas），第一要務就是攻下巴赫姆特。

● 俄軍出動無人機攻擊烏克蘭西部 2死3傷

烏克蘭西部赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）的市長席姆齊辛（Oleksandr Symchyshyn）表示，俄羅斯27日晨間以伊朗製無人機發動攻擊，造成這座城市2人死亡、3人受傷。

烏克蘭武裝部隊則表示，莫斯科部隊夜裡部署14架見證者（Shahed）無人機，被烏軍擊落11架。

● 頓巴斯抗俄指揮官 突遭澤倫斯基開除

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日開除烏克蘭聯合部隊指揮官莫斯卡廖夫（Eduard Moskalyov）職務。這支部隊正在烏東工業重鎮頓巴斯地區作戰。

澤倫斯基24日進行每日演說講到他曾經談話的軍事指揮官時，有提及莫斯卡廖夫。莫斯卡廖夫於俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久的去年3月出任上述職務。

● 華府與柏林華沙協商聯合軍演

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）26日表示，華府正在與柏林和華沙協商，討論在波蘭舉行聯合軍事演習一事，以應對俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）東部邊境的威脅。

佩斯托瑞斯說，在烏克蘭鄰國舉行軍演，將對北約盟國以及一年前下令全面入侵烏克蘭的蒲亭發出「非常明確」的訊息。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1120227