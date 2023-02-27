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對沖基金名人艾克曼豪捐億元 助烏克蘭購買救護車

2023/2/27 20:46（2/27 21:24 更新）
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美國避險基金經理人艾克曼。（路透社）
美國避險基金經理人艾克曼。（路透社）
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（中央社紐約26日綜合外電報導）路透社報導，美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）承諾提供325萬美元（約新台幣9988萬元），為烏克蘭購買10多輛救護車，供前線使用。

根據艾克曼旗下慈善機構「潘興廣場基金會」（Pershing Square Foundation）顧問委員會成員狄爾森（Whitney Tilson）發給朋友和專業聯絡人的一封電郵，艾克曼捐贈的款項將用於購買15輛配備特殊裝備的豐田（Toyota）4x4 Land Cruiser救護車，並支付前線相關操作費用。

路透社所見、2月25日發出的這封電郵寫道：「我（指狄爾森）今早和大學同窗好友艾克曼共進早餐，並向他展示我為烏克蘭救護車計畫製作的簡報，他當場同意捐贈325萬美元。」

艾克曼操盤的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management LP）目前掌控約160億美元（約新台幣5億元）資產。

狄爾森一直努力為烏克蘭採購救護車，這些救護車未來將由總部設在馬爾他的人道援助組織「海外移民援助站」（Migrant Offshore Aid Station，MOAS）負責運作。

據富比世（Forbes）報導，艾克曼的曾祖父是從烏克蘭遷至美國的移民，估計他的淨資產高達35億美元（約新台幣1075億元）。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120227

#艾克曼
#狄爾森
#烏克蘭
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