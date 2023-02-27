英國番茄貴翻天 義式餐廳改推「白披薩」

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）番茄是義大利菜的必要食材，但由於價格飛漲，英國各地義式餐廳不得不節省用量，或調漲餐點售價，或乾脆變更菜單，改推番茄減量、甚至沒有番茄的「白披薩」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據英國義大利廚師聯盟（Federazione Italian Cuochi UK）數據，番茄價格在過去一年內飆漲為4倍，從每籃5英鎊（新台幣183元）漲到20英鎊。

罐裝番茄的價格也漲為兩倍，從每籃15英鎊漲到30英鎊。義式沙拉的必要食材結球萵苣，價格也從每箱7英鎊左右漲到22英鎊。

英國蔬果短缺，超市架上空空如也，而番茄是缺貨最嚴重的品項之一。英國政府將問題歸咎於南歐和北非天氣惡劣；此外，高昂電價也影響到英國和荷蘭的溫室農產品供應。

英國義大利廚師聯盟主席奧利維里（Enzo Oliveri）說，在成本上漲和英國脫離歐洲聯盟之後，義式餐廳正處於「非常艱困」的時刻，有些可能會倒閉。他說：「前景仍然黯淡。」

奧利維里說，聯盟成員通常從義大利、西班牙或摩洛哥進口番茄，「但由於到處都缺貨，不管哪裡都買不到番茄」。

奧利維里正與番茄供應商合作，確保高品質的罐裝番茄和番茄泥供應量，但這兩種品項也快要缺貨。

他說，有些餐廳開始調整菜單，提供沒有番茄的「白披薩」和義大利麵。

廚師們利用瑞可塔（ricotta）等乳酪或櫛瓜、茄子等蔬菜作為基底，做出濃稠的醬汁。奧利維里說：「白披薩、白醬義大利麵或放少一點番茄。由於價格上漲和缺貨，我們正創造新趨勢。」

他呼籲政府替番茄價格訂定上限，並警告：「價格一上漲，我們就有麻煩了。我們已經無利可圖了。」

英國政府表示，相關部會首長很快會召開產業會議，與超市業者討論如何恢復正常供貨。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1120227