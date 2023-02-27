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聯合國人權理事會召開會議 將聚焦烏克蘭與中國

2023/2/27 19:46
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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國人權理事會今天在日內瓦召開會議，逾百位各國元首與部長與會，將尋求處理包括俄羅斯被控在烏克蘭犯下戰爭罪行與中國侵犯穆斯林少數民族人權等系列問題。

路透社報導，聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）會議自今天開始，一直持續到4月4日。會議期間，許多國家將設法延長聯合國一個調查機構任務期限，這個機構的設立目標就是調查烏克蘭發生的暴行。

基輔並呼籲設立一個特別法庭，以起訴與入侵行動相關的俄羅斯政治和軍事領袖，並稱這對確保俄國為自身罪行負責至關重要。

烏克蘭駐聯合國日內瓦總部代表菲利潘科（Yevheniia Filipenko）告訴媒體記者：「我們認為，這不僅應是任務授權的技術性延伸，同時也應實質強化文本內容。」

由於俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）也將參與會議，讓基輔與盟友大為不滿。雷雅布可夫預定於3月2日在人權理事會發表談話。

這將是1年前俄烏戰爭爆發以來，莫斯科官員首次親自出席該機構會議。去年4月，俄羅斯因入侵烏國，在聯合國人權理事會的會員資格遭到暫時停權，但仍可以觀察員身分參加會議。

除了烏克蘭的狀況，各國也將密切關注，去年10月甫就任的聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）將如何處理中國維吾爾少數民族的問題。

聯合國去年發布的報告指出，中國拘留維吾爾族人和其他穆斯林，可能構成違反人道罪；北京則否認所有相關指控。

去年西方國家欲就中國對待穆斯林少數民族的方式進行辯論，結果宣告失敗，預計這次理事會不會再設法提出與中國相關的動議。

美國駐人權理事會大使泰勒（Michele Taylor）告訴記者，華盛頓將「持續聚焦」中國，並正就相關議題進行會談。（譯者：施施/核稿：林治平）1120227

#聯合國日內瓦總部
#聯合國人權理事會
#中國
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