G20財長會議登場 輪值主席印度不願討論再制裁俄國

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（中央社印度班加羅爾22日綜合外電報導）20國集團（G20）財政首長今天在印度南部城市班加羅爾附近召開會議之際，印度政府消息人士表示，印度不希望G20討論針對俄羅斯入侵烏克蘭再施加更多制裁。

路透社報導，消息人士表示，G20財長將討論戰爭對總體經濟的影響，但印度不想在擔任輪值主席國的一年期間，就針對俄羅斯採取更多行動進行討論。

其中一名官員說：「印度不希望在G20會議期間，討論或支持對俄羅斯再施加更多制裁。針對俄羅斯的現有制裁已經對全球產生負面影響。」

印度政府、財政部和外交部發言人都沒有立即回應置評請求。

印度資訊部部長泰克（Anurag Thakur）稍早對與會代表表示歡迎後，在記者會表示：「當今時代不適合戰爭。民主、對話和外交才是我們前進的方向。」

印度對俄烏戰爭保持中立立場，拒絕將入侵歸咎於俄羅斯，尋求外交解決方案，並在過去一年增加俄羅斯石油的購買量。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120222