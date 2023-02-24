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主計總處估今年CPI破2% 央行理事：我認為有升息空間

2023/2/24 12:47（2/24 13:01 更新）
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主計總處大幅下修今年經濟成長率並上修通膨率。圖為民眾在高雄市鳳山區店家挑選水果。（中央社檔案照片）
主計總處大幅下修今年經濟成長率並上修通膨率。圖為民眾在高雄市鳳山區店家挑選水果。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處大幅下修今年經濟成長率並上修通膨率，凸顯台灣今年經濟難題不容小覷，台經院院長、央行理事張建一今天表示，台灣通膨水準確實比過去高，「我個人覺得（央行）有升息空間」。

主計總處22日公布最新經濟預測，估112年經濟成長率為2.12%，較去年11月預測值2.75%大減0.63個百分點；消費者物價指數年增率（CPI）預測值則為2.16%，上修0.3個百分點。

台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體關注台灣經濟放緩但通膨仍高，央行貨幣政策應該怎麼走。

張建一表示，今年經濟主要靠政府與民眾，前者是指公共建設預算的執行率發揮多大效果，後者則是民眾的消費力，今年內需會是主要的支撐力道。

張建一接著說，外界普遍認為央行3月可能不會有動作，但主計總處剛公布的CPI超過2%，央行也會公布自己的預測數，2單位預測應不至於差太遠，換言之，央行對通膨率的看法也可能會超過2%。

張建一強調，央行很在乎物價，最近缺蛋雖然有禽流感、氣候異常等因素，央行仍將關注是否影響民眾對物價預期；此外，台灣CPI和國外相比不算太高，但和過去水準相比確實比較高。

中央銀行預計3月23日召開第1季理監事會議，台灣經濟放緩與通膨夾擊之下，央行要如何處理利率決策，張建一表示，他個人認為有升息空間，但升多少，還是要看全體理事決定。（編輯：潘羿菁）1120224

#主計總處
#央行
#升息
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