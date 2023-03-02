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通膨居高不下 歐洲央行：3月升息後恐會繼續升

2023/3/2 23:11
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（中央社法蘭克福2日綜合外電報導）歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，因為歐元區通貨膨脹仍居高不下，本月稍後升息後，可能還必須繼續升息。

拉加德告訴西班牙Antena 3電視頻道，「此時此刻，我們可能會繼續升息」。

法新社報導，由於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭推升能源和糧食價格上揚，為使通膨降溫，歐洲央行近幾個月來的升息速度前所未見。

自從去年7月以來，歐洲央行已將主要利率調升3個百分點。

在歐洲央行管理委員會3月16日的下次會議中，再升息50個基點（2碼）是幾乎確定的事，至於往後歐洲央行進一步升息的幅度，觀察人士看法分歧。

拉加德說，未來升息的速度「不可能」預測，將由屆時的經濟數據決定。

歐盟統計局（Eurostat）今天指出，歐元區2月的年通膨率為8.5%，較1月的8.6%略低。此一降幅小於分析師預估，主因在糧食價格飆升。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1120302

#拉加德
#歐洲央行管理委員會
#法新社
拉加德
歐元區1月通膨率8.5% 連3個月下降能源成本疑慮降 拉加德：歐洲經濟較預期樂觀
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