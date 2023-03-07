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通膨居高不下 澳洲升息1碼至3.6%創11年新高

2023/3/7 15:14（3/7 16:09 更新）
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澳洲中央銀行7日將利率調升到11年來新高。圖為澳元。（圖取自Pixabay圖庫）
澳洲中央銀行7日將利率調升到11年來新高。圖為澳元。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲中央銀行今天將利率調升到11年來新高，以試圖抑制通貨膨脹，卻讓抵押貸款持有人面臨的壓力日益增加。

法新社報導，澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）將借貸成本上調25個基點（1碼）到3.6%。這是澳洲央行連續第10次升息。

澳洲央行因民眾面臨食品價格和電價飆升之下，提高利率並增加抵押貸款償還額而遭受批評。

澳洲儲備銀行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中說：「全球通膨仍然很高。通膨回到目標利率還需要一段時間。」

洛威說，他預計需要進一步升息才能使通膨率回到央行2%到3%的目標區間，他誓言要「採取必要措施」實現這個目標。

根據最新的政府數據，澳洲的家庭通膨率超過7%。

在外界普遍預期升息之際，面對因烏克蘭戰爭而加劇了食品和能源價格失控，全球央行持續緊縮貨幣政策。

澳洲和大多數對抗通膨的國家一樣，面臨一個微妙的平衡行為，要在不扼殺經濟成長和引發經濟衰退的情況下降低物價。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）說，升息「將使許多已經在壓力下的澳洲人生活更加艱難」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120307

#通貨膨脹
#澳洲
#升息
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