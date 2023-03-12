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捷克布拉格數千人示威 不滿高通膨導致貧窮

2023/3/12 05:23（3/12 06:47 更新）
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（中央社布拉格11日綜合外電報導）數以千計民眾天走上捷克首都布拉格（Prague）街頭，以表達對政府施政方針與通膨飆升的不滿。

法新社報導，在過去的一年中，捷克一直設法平抑創紀錄的通貨膨脹水準，這主要是由烏克蘭戰爭引發的能源價格飆升所導致。

今年2月，擁有1050萬人口的捷克年通膨率達到16.7%。該國也是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國。

今天的「捷克反貧窮」（Czechia against poverty）示威活動是由一個非國會小型政黨所發起。

PRO黨黨魁拉奇爾（Jindrich Rajchl）告訴聚集在布拉格市中心溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square）的群眾，「我們今天聚集在這裡，是為了反對這種貧窮狀態。」

拉奇爾還說，與烏克蘭局勢相較，他更希望領導人「優先關心捷克公民的利益」。（譯者：施施）1120312

#捷克
#布拉格
#通膨
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