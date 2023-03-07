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捷克製逼真充氣武器誘敵 俄烏戰爭後訂單激增

2023/3/7 10:56
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（中央社捷克德辛6日綜合外電報導）一家製造仿真充氣武器的捷克企業今天表示，自俄羅斯去年2月侵略烏克蘭以來，市場需求激增。這家公司的充氣武器包括「高機動性多管火箭系統」和艾布蘭（Abrams）戰車。

這些合成絲製成的充氣武器是用電動或汽油驅動的工具灌入空氣，讓敵人誤以為發現真武器，繼而攻擊這些誘餌。

綜合法新社和路透社報導，捷克Inflatech公司的管理階層以軍事機密為由，不願證實是否向烏克蘭出售產品，但他們承認產量在過去一年暴增了一倍。

銷售行銷主任庫瑪瑞森（Poven Kumaresan）受訪時說：「我們當然出售產品給全球許多政府，不只在歐洲。」他說，Inflatech的36名員工目前每月生產30件到40件充氣武器。

這些充氣武器包括戰車、裝甲車甚至戰機，重量介於25公斤到90公斤之間，在戰場上需要2到4人操作，可在10分鐘內完成充氣。

庫瑪瑞森說，如果拿得到軍事硬體真品的明確設計圖，公司即可在72小時內做出新設計；若從草稿開始動工，則需要兩週左右。

他還說，公司曾在接到訂單後，在60天內運交「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，又稱海馬士）仿品。

美製海馬士火箭發射器在戰場上幫助烏克蘭重挫俄軍，Inflatech迄今已提供「數十套」這種仿品。

Inflatech現有逾30款與真品同樣尺寸的充氣武器，均被歸類為軍用品，必須取得政府機關核准。

捷克政府上月表示，自俄烏戰爭開打以來，已提供價值約5億美元的軍事援助給烏克蘭。

Inflatech執行長弗雷瑟（Vojtech Fresser）說，逼真是產品的關鍵品質之一，「如果沒有雙筒望遠鏡，150公尺到200公尺之外的距離就分辨不出真假」。

用來充氣的發動機也會發熱，可騙過敵人的紅外線感測器。

弗雷瑟說，充氣武器要價1萬美元到10萬美元，比用來摧毀這些誘餌的火箭便宜多了。

他說：「如果能讓敵人動用至少貴4倍的武器摧毀這些產品，那在經濟層面上就贏了，而實際上價差甚至會是20倍。」

庫瑪瑞森說，公司持續升級產品，希望未來能讓這些誘餌動起來。

Inflatech過去是生產玩具或按照客戶期望製造模型的公司，最初生產充氣武器是用於訓練目的。

弗雷瑟說：「我們按照客戶的特殊需求來製作產品，這不是可從架上揀選商品的線上商店。」

他還提到，產量或產品範疇都「沒有限制」，公司希望在未來3年迅速成長。

他說：「我當然更想為孩子們製造玩具。但首先必須確保他們生活在一個安全的世界裡。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1120307

#弗雷瑟
#庫瑪瑞森
#海馬士
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