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帕維爾就任捷克總統 視中俄為威脅、重視台海和平

2023/3/10 03:09（3/10 07:38 更新）
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前北大西洋公約組織軍事委員會主席帕維爾9日宣誓就任捷克總統。（圖取自facebook.com/prezidentpavel）
前北大西洋公約組織軍事委員會主席帕維爾9日宣誓就任捷克總統。（圖取自facebook.com/prezidentpavel）
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（中央社布拉格9日綜合外電報導）前北大西洋公約組織軍事委員會主席帕維爾今天宣誓就任捷克總統。剛勝選就與台灣總統蔡英文通話的他曾表示，台海和平是捷克一中政策的主要內涵，並期待將來與蔡總統見面。

61歲的帕維爾（Petr Pavel）在1月28日的總統決選中，擊敗身價億萬的民粹主義前總理巴比斯（Andrej Babis）勝出，帕維爾1月30日即與蔡總統通話。

捷克前總統齊曼（Miloš Zeman）的第2個5年任期於昨天結束。在外交上，齊曼以親中國、俄羅斯和反美立場聞名，在歐洲政壇備受爭議；帕維爾則是立場親西方，視俄國和中國為安全威脅，主張軍援烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

法新社報導，帕維爾今天強調團結支持烏克蘭的重要性，並承諾與歐盟和北約培養緊密關係，同時加強對美關係。

布拉格城堡舉辦就任儀式，帕維爾（左）矢言會把國家的海外名聲提升至「新層級」。（圖取自facebook.com/prezidentpavel）
布拉格城堡舉辦就任儀式，帕維爾（左）矢言會把國家的海外名聲提升至「新層級」。（圖取自facebook.com/prezidentpavel）

他在布拉格城堡（Prague Castle）的就任儀式上說：「如果我們要協助烏克蘭戰勝，中歐口徑一致就很重要。」他並矢言會把國家的海外名聲提升至「新層級」。

帕維爾形容烏克蘭足堪表率，因為它「向我們與我們的夥伴，展現了牢不可破的決心大於侵略者的優勢與力量」。

捷克總統大致上只有儀式性的權力，但可任命政府、挑選中央銀行總裁和憲法法官，並擔任武裝部隊統帥。

帕維爾生於1961年11月1日，中學與大學都就讀軍校，他曾在軍中擔任菁英傘兵，因1993年協助法國部隊從塞爾維亞和克羅埃西亞交火戰區脫困，而獲得表彰。

他後來晉升捷克參謀總長，並曾於2015至2018年擔任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席。（譯者：楊昭彥）1120310

#帕維爾
#捷克
#齊曼
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