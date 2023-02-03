帕維爾稱開心蔡總統提議通話 重申捷克可與任何人保持關係

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捷克總統當選人帕維爾（圖）日前與總統蔡英文通電話引發關注，帕維爾透露，台灣總統主動提出想祝賀當選，他很高興地回應。（圖取自facebook.com/prezidentpavel）

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（中央社台北3日電）捷克總統當選人帕維爾日前與總統蔡英文通電話引發關注，帕維爾透露內情說，台灣總統主動提出想祝賀當選，「我很高興地回應了」；他指出，這不意味對中國的外交政策原則有任何改變，作為一個主權國家，「我們可以與任何人保持關係」。

帕維爾（Petr Pavel）1月30日創下歐洲聯盟（EU）會員國準元首與蔡總統通話先例，外媒報導，中國曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話，捷克外交部門亦證實，中國外交部在帕蔡通話前，曾打電話給捷克駐北京大使館表達關切。

帕維爾日前接受德國之聲專訪透露說，這一通電話是由台灣總統主動提出，「她想祝賀我當選，而我高興地回應了」；台捷貿易文化關係深厚，台灣在捷克有大量經濟投資，沒有任何理由應減少或不談這些關係，這是一個事實。

帕維爾指出，這並不意味對中國的外交政策原則有任何改變。同時，作為一個主權國家，「我們可以與任何人保持關係，而這並不傷及我們與其他國家的關係」。

談及是否邀請達賴喇嘛造訪布拉格，帕維爾說，邀訪達賴在過去被視為是基於價值和人權，以及捷克外交政策的一部分，若能延續總統哈維爾（Václav Havel）的傳統持續推動此事，「我會感到非常光榮」。

在軍援烏克蘭議題上，曾任北約（NATO）軍委會主席的帕維爾指出，應該向烏克蘭提供任何能夠讓其贏得勝利、恢復主權及領土完整的援助，但必須考量武器的有效性和實用性需相匹配，提供戰車與裝甲車相對容易。

帕維爾表示，戰需要大量後勤支援與訓練，就算有此政治意願，實際情況是，至少要半年後才能將戰機引進烏克蘭；他強調，必須透過多種方式支援烏克蘭，倘若削減對烏國的軍事支援和裝備，俄羅斯很可能會獲勝，「而這將成為我們的失敗」。（編輯：蘇龍麒）1120203