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捷克準元首帕維爾：中國政權不友善 歐盟應認清真面目

2023/2/1 21:28（2/1 22:00 更新）
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捷克總統當選人帕維爾呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，明確認識到中國及其政權並不「友善」。（圖取自facebook.com/generalpavel）
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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，明確認識到中國及其政權並不「友善」。他指出，在戰略目標和原則方面，中國與西方民主政體難以相容，「這就是我們必須承認的事實」。

他並說，面對與北京利益分歧，捷克將不再如「鴕鳥」一般逃避現實；與台灣進行經濟合作的好處勝過與中國合作，捷克也不會迴避這個事實。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登發自布拉格與帕維爾的專訪。陸軍將領帕維爾曾任捷克國軍參謀總長，也是史上第一位出身前華沙公約組織國家的北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，在任期間為2015至2018年。2014年，俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並逐步軍事占領烏東地區，帕維爾的任命也反映北約和莫斯科的互動變化。

他近日當選後，於台北時間1月30日晚間與總統蔡英文通話，成為歐洲第一位與台灣領導人通話的準國家元首，引發北京抗議並於事前多次試圖阻撓。

帕維爾告訴「金融時報」，與蔡總統通話是台灣方面的提議。不過，儘管北京宣稱他「堅持踩中國的紅線」，帕維爾說，他知道自己的行動可能引發的威脅，但不認為自己違反任何捷中關係原則。

他進一步表示，已準備好在適當時機與蔡總統會面，且期待捷克能強化與台灣的關係。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）擬於3月訪問台灣；同樣將在3月就任的帕維爾說，艾達莫娃的訪問應能激盪出如何擴大捷台合作的新構想。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，北京持續避免正面批判莫斯科，且未積極促成俄方止戰。帕維爾認為，這揭露了北京的真面目。

他說，毫無疑問，中國有機會對俄羅斯施加強大的影響力，卻未這麼做。（編輯：陳惠珍）1120201

#帕維爾
#中國
#捷克
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