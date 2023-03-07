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捷克眾議長：深化與台關係符利益 總統齊曼親中路線失敗

2023/3/7 17:21（3/7 18:17 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃7日表示，台灣在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域是全球重要參與者，深化與台關係符合捷克的利益。（圖取自facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09）
捷克眾議院議長艾達莫娃7日表示，台灣在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域是全球重要參與者，深化與台關係符合捷克的利益。（圖取自facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09）
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（中央社台北7日電）捷克眾議院議長艾達莫娃今天推文表示，台灣在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域是全球重要參與者，深化與台關係符合捷克的利益。她並批評即將卸任的總統齊曼親中路線徹底失敗。

艾達莫娃（Marketa Adamova）在推文開頭就表示：「在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域，台灣是全球重要的參與者，與這個國家密切合作才符合捷克的利益。」

此外，艾達莫娃話鋒一轉，批評捷克總統齊曼（Milos Zeman）任內涉及台灣的言論是在「侮辱我們的民主夥伴，以掩蓋他對中國採取的『奴性政策』徹底失敗」。

齊曼將於本月8日卸任，他過去曾稱「台灣很快會被中國和平統一」、前參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台是對中「幼稚挑釁」等。

齊曼過去親中態度鮮明，受到一些捷克政界人士批評。

艾達莫娃預定本月25日訪問台灣，日前她在推特上透露有很多捷克企業表達意願想一起赴台參訪，為捷克帶來更多商機。立法院也確認邀請艾達莫娃3月28日於立院發表演講，她將是第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長。（編輯：周永捷）1120307

#齊曼
#艾達莫娃
#捷克
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