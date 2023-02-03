捷克準總統：中國非友也非敵 仍可合作但不應受擺布

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（中央社布拉格3日綜合外電報導）捷克總統當選人帕維爾表示，歐洲應該冷靜地與日益強硬的中國打交道，而不是「受人擺布」。他在當選兩天曾後與台灣總統蔡英文通電話，且對於中國的批評置之不理。

彭博（Bloomberg）報導，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）1月31日與蔡英文通電話後，北京方面作出強烈反彈。帕維爾表示，中國在尋求改變地緣政治關係的平衡方面表現「強硬」。

帕維爾今天在布拉格受訪時說：「（中國）絕對不是朋友，但也並非敵人。中國是一個價值觀與我國完全不同的國家，他們的長期目標也與我們的不同。」

帕維爾表示，儘管如此，緊張局勢並不需要轉化為衝突，歐洲聯盟成員國仍然可以在「相互尊重」的基礎上尋求合作和關係。

中國稱帕維爾與蔡英文通電話「公然違背」捷方作出的堅持一個中國原則的政治承諾，導致中國與歐盟局勢再度緊張。

彭博指出，帕維爾的舉措表明，儘管來自中國的壓力日益增加，但他的目標是加強與台灣的關係，而中國已承諾在必要時使用武力控制台灣。

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帕維爾說，這通電話是蔡英文主動提出的，她想祝賀他當選。他承認遭到中國國家主席習近平政府的批評，但表示捷克會自己做決定。帕維爾1月28日在總統大選決選中勝出，擊敗身價億萬的前總理巴比斯（Andrej Babis）。

帕維爾說：「我不會接受中國外交部長或中國駐布拉格大使來決定我們可以與誰通話，以及通話內容。作為一個主權國家，我們可以自己做決定。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120203