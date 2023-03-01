能源總署：2022年歐洲液化天然氣進口量飆升63%

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）國際能源總署今天發表的一份報告指出，由於各國試圖彌補俄羅斯經輸送管供應的天然氣量下降，歐洲去年的液化天然氣進口量劇增。

法新社報導，國際能源總署（International Energy Agency, IEA）在天然氣市場季度報告中指出，歐洲國家對天然氣需求激增導致價格飆升，全球銷售額為去年2倍，達4500億美元（約新台幣13兆8915億），儘管銷售量僅成長了5.5%。

國際能源總署預計2023年液化天然氣量將成長4.3%。

國際能源總署表示，「2022年液化天然氣進口成長以歐洲居冠，增幅高達63%，彌補了自俄羅斯輸送管道進口的大幅下滑。」

歐洲的液化天然氣進口量增加了660億立方公尺，其中增加消費量的2/3是由美國供應。

國際能源總署表示，俄羅斯大幅削減對歐盟經輸送管的天然氣供應，液化天然氣在減輕衝擊上扮演重要角色，並有助於避免2022年的天然氣短缺。國際能源總署預計歐洲天然氣需求在2022年下滑13%後，2023年將下降3%。

隨著可再生能源的成長，加上法國核電在維修完成後產量增加，電力部門的天然氣用量將進一步減少。

雖然工業用氣預計將恢復10%，但住宅取暖用氣的變化將取決於天氣。2022-2023年溫和的冬天幫助歐洲免於天然氣短缺。

國際能源總署表示，完全切斷經由管道輸送的俄羅斯天然氣，需要將需求大幅減少8%。

全球天然氣消費量，包括經由輸送管運送的天然氣以及液化天然氣，去年下降1.6%，來到4.042兆立方公尺。國際能源署認為這個數字在2023年將停滯不前。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120301