食物類飆漲 主計總處：中低所得家庭衝擊大於高所得

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主計總處分析，中低所得家庭平均CPI漲幅大於高所得家庭，主要是漲幅較大的食物類支出占比在中低所得家庭也較高。圖為民眾在台北一家超市購買蔬果。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）疫情趨緩，但通膨陰影持續籠罩台灣。主計總處分析，中低所得家庭平均CPI漲幅大於高所得家庭，主要是漲幅較大的食物類支出占比在中低所得家庭也較高，導致中低所得家庭對物價上漲感受明顯大於高所得家庭。

主計總處統計，今年1月消費者物價上漲率（CPI）高達3.05%，創半年以來最大漲幅，2月回落至2.43%，還是遠高於2%通膨警戒線。

儘管1、2月CPI參雜農曆春節的季節性因素，平均而言，今年前2月CPI漲幅仍達2.74%，通膨居高不下讓民眾叫苦連天。

主計總處官員指出，如果觀察所得層級別的消費者物價指數，會發現物價上漲對中低所得家庭，尤其是低所得家庭感受最深刻。

以今年前2月CPI總指數年漲2.74%來看，對照所得層級別CPI，今年前2月低所得家庭CPI年漲2.99%、直逼3%，中所得家庭漲了2.74%，與總平均相當，高所得家庭則為2.67%，漲幅相對較低。

回顧過去數據，中低所得家庭CPI也多高於CPI總指數的年增率。

主計總處官員解釋，中低所得家庭平均CPI漲幅大於高所得家庭，主因漲幅較大的食物類支出，占比在中低所得家庭也較高，導致中低所得家庭對物價上漲更有感。

主計總處進一步指出，近幾個月CPI當中，食物類漲幅最大，而食物類在低所得家庭的權重高達29.5%，在中所得、高所得家庭則分別降至26.7%及22.1%。

從主計總處統計可以看出，不同所得層級的家庭，生活樣貌不同，在各類別的消費支出也有差異，食物類、居住類占低所得家庭比重較高，高所得家庭在教養娛樂、雜項（如美容及衛生用品、個人隨身用品）等支出比重較多。（編輯：林淑媛）1120314