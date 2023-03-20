出口衰退影響升息？央行點出3關鍵坦言通膨是焦點

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行將於23日舉行第1季理監事會議，外界關注出口持續衰退之際，央行是否還會繼續升息；央行副總裁嚴宗大今天表示，將考量通膨、經濟成長、金融穩定，現在通膨更是各界關注焦點。

金管會主委黃天牧、央行副總裁嚴宗大今天赴立法院財政委員會進行專題報告，由於央行即將舉行理監事會議，央行對於當前通膨、經濟情勢的看法備受矚目。

立委關切台灣出口持續衰退、經濟放緩，是否將影響央行貨幣政策。嚴宗大表示，央行貨幣政策將考量通膨、經濟成長與金融穩定3大因素，出口衰退已經反映在第1季；此外，現在大家焦點集中在通膨，特別是台灣消費者物價上漲率（CPI）已經連續19個月超過2%，說明不是短期現象，且造成比較大的通膨預期心理問題。

嚴宗大指出，去年底央行估2023年經濟成長率為2.53%，雖然近幾個月出口不好，但政府推出疫後特別預算案，應該對經濟成長有所助益；本週理監事會議結束後，央行將對外公布對今年經濟成長率與通膨率的最新預測。

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有立委詢問，台灣出口低迷，過去40年央行是否不曾在出口連續衰退期間調升利率；嚴宗大坦言「應該是很少」，但強調貨幣政策往前看，央行貨幣政策以通膨、經濟成長及金融穩定等面向綜合考量。

至於美國爆發銀行風暴是否影響聯準會升息決策，嚴宗大認為，受到金融事件影響，美國聯準會這次應該升息1碼，市場對於美國利率調整幅度不像以前那麼猛烈，應有助於讓國際金融市場稍微平靜一點，間接影響台灣股市變動情形。（編輯：張良知）1120320