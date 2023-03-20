黃天牧：承擔虛擬資產監理責任 自律規範早於專法

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行政院研議進一步納管虛擬資產並由金管會擔綱主責角色，金管會主委黃天牧（左）20日赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時表示，金管會將承擔虛擬資產監理責任，後續預計會和業者討論可能的自律規範方向。中央社記者吳家昇攝 112年3月20日

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（中央社記者謝方娪台北20日電）行政院研議進一步納管虛擬資產並由金管會擔綱主責角色，金管會主委黃天牧今天證實金管會將承擔虛擬資產監理責任，後續預計會和業者討論可能的自律規範方向。

中央通訊社19日報導，虛擬貨幣在台灣確定將有業務主管機關，開啟監管新紀元，行政院已研議進一步納管並由金管會擔綱虛擬資產主責角色，最快今年3月底對外宣布。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，他於會前接受媒體聯訪時表示，針對未來對外說明的時間，金管會將和行政院請示，遵照行政院指示辦理；後續會和外界報告金管會承擔虛擬資產監理主管機關責任後的相關監理原則，並會和業者討論可能的自律規範方式。

黃天牧提到，這兩天媒體報導已說明，虛擬資產涵蓋範圍相當廣，目前金管會被行政院指示要承擔虛擬資產關於支付及交易面，至於其他性質的虛擬資產，行政院和相關部會仍在持續研究中，例如NFT（非同質化代幣）目前並非金管會負責範圍。

他說，若未來要往自律規範走，當然會需要有業者組織，至於組織會是制度性公會或非制度性民間組織，會再進行討論；目前業者已有成立相關團體，金管會會再看如何形塑共識。

針對金管會未來監理方向，黃天牧表示，比方客戶資產及平台資產分離、商品上下架審查及投資人保護等都會在未來監管範圍內，「但可能監管範圍不只是如此」，還有其他更多的面向，待金管會研究、討論完畢，會再配合適當時程和外界報告。

黃天牧表示，現在歐盟、日本都有訂定法律，在行政院討論時有談到設立專法的問題，考量虛擬資產、crypto assets還在演進中，今年和去年可能不見得一樣，法律畢竟是比較持久性的規範，預計會在金管會監理運作一段時間後，再跨部會進一步討論未來專法要涵蓋的面向。

黃天牧指出，未來專法如何訂定，會看未來以區塊鏈為主的相關發展趨勢，現在談專法要涵蓋的面向還言之過早，畢竟還要先確定相關虛擬資產的法律定性。（編輯：張均懋）1120320