比特幣漲聲再起 一度衝破2.8萬美元大關

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比特幣上週以4年來最佳表現收盤，19日一度突破2萬8000美元大關。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社香港20日綜合外電報導）由於銀行業動盪，促使部分投資人轉向數位資產，比特幣上週以4年來最佳表現收盤，昨天一度突破2萬8000美元大關，今天仍徘徊在9個月高位附近。

路透社報導，市值最大的加密貨幣比特幣昨天觸及6月12日以來的最高點2萬8474美元後，今天在亞洲盤下跌1.8%，報2萬7549美元。

比特幣上週大漲26%，10天漲幅超過35%，主因美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸（Credit Suisse）連環爆，引發市場波動。

總部位於新加坡的數位資產金融服務公司Matrixport研究和戰略部門主管狄爾森（Markus Thielson）表示，比特幣的「動能完全來自流動性，因為比特幣也是一種流動性工具」。

他預計比特幣今年底可能達到4萬5000美元大關，因為央行將把加密貨幣列入資產，而如今情況就像2021年比特幣創下歷史新高時一樣。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天表示，聯準會與其他大型央行將透過提高美元供應進入金融市場的頻率來深化流動性。

市值第二大加密貨幣以太幣昨天也攀升至7個月高點1846.50美元，今天報1768美元。（譯者：施施/核稿：林治平）1120320