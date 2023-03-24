加密幣Terra詐欺 美尋求引渡落網韓籍創辦人

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（中央社23日紐約綜合外電報導）在東歐的蒙特內哥羅表示他們已拘捕疑為加密貨幣TerraUSD韓籍創辦人權道亨的犯嫌後，美國司法部今天對權道亨提出8條控罪，並尋求將他引渡美國受審。

「華爾街日報」引述紐約一個聯邦法院發布的起訴書指出，權道亨（Kwon Do-hyung，Do Kwon）被訴8項詐欺罪，涉嫌與一家在美國的不知名投資公司合謀，2021年5月利用交易策略操控TerraUSD價格。當時TerraUSD跌破1美元的錨定匯率，但隨後反彈，權道亨後來拿反彈作為加密幣穩定的證據。

聯邦檢察官表示，權道亨在電視採訪和社交媒體對Terra區塊鏈技術及確保TerraUSD穩定性的演算法效力撒謊。

蒙特內哥羅內政部今天稍早表示他們逮捕到一名犯嫌，據信就是已躲藏數月的權道亨。起訴權道亨的曼哈頓聯邦檢察官辦公室發言人表示，司法部將尋求引渡權道亨到美國受審。

韓聯社引述韓國警察廳一名官員表示，他們相信在蒙特內哥羅落網者就是權道亨，只是目前尚待指紋比對核對身份。

蒙特內哥羅內政部長在推特表示，權道亨今天是和另一韓國公民企圖使用偽造的哥斯大黎加護照登機前往杜拜時被捕，兩人因偽造文書罪被拘留，當地也沒有兩人的入境記錄。

TerraUSD是所謂演算法穩定幣（algorithmic stablecoin，以加密貨幣形式仿照傳統法幣），但去年5月失去每1元Terra幣與1美元的錨定後引發連鎖反應，從數位貨幣市場蒸發400億美元（約新台幣1.2兆）。Terra幣崩盤殃及全球數以千計投資者，很多人甚至失去畢生積蓄。

在數位貨幣市場近期一連串讓投資人失血慘重的崩盤後，美國與各國當局均加強對加密貨幣監管。紐約多位聯邦檢察官已起訴加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）詐欺。班克曼-佛里特拒不認罪，案件將於10月開庭。

若最終確認權道亨落網，將代表長達數月、橫跨亞歐的逮人行動告終。這段期間權道亨不時在社交媒體宣傳新加密貨幣項目，還為自己遭控欺詐辯護。

就在一年之前，權道亨還是名廣受矚目的加密貨幣企業家，受到業內一些最大投資人和交易公司相挺。史丹佛大學畢業的權道亨曾在數位貨幣大會發表演講，圈粉無數而風光一時。

出事前權道亨常在網上吹噓TerraUSD的穩定性，還嘲諷質疑穩定幣的批評者。大大小小的投資人衝著名為Anchor Protocol的項目湧向TerraUSD，這個投資項目一度讓投資人能從TerraUSD賺得高達20%的年收益。

TerraUSD崩跌徹底粉碎權道亨的聲譽，也在全球招來大量的偵辦和訴訟案件。

韓國當局去年9月對權道亨發出逮捕令，並透過國際刑警組織（Interpol）對他發佈所謂「紅色通緝」，形同全球搜捕。華爾街日報上週披露美國司法部正在調查TerraUSD崩跌案，訊問一些之前的公司成員。

美國證券交易委員會（SEC）上月提告權道亨及其公司涉嫌與TerraUSD崩跌有關的證券詐欺。代表權道亨和公司的律師表示會尋求駁回SEC的提告。權道亨之前否認詐欺，去年接受華爾街日報採訪時說他相信自家的TerraUSD，自己也在Terra幣崩跌時虧錢，當時還說「投資失敗和從事欺詐是兩回事」。

新加坡警方表示他們也正在調查總部位於新加坡的Terraform Labs。此前權道亨一直住在新加坡，直到6個月前從公眾視野消失。韓國檢察官稱權道亨去年9月離開新加坡轉往杜拜，然後又到蒙特內哥羅鄰國的塞爾維亞。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120324