幣安稱已退出中國 英媒披露蓄意隱匿和北京關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國金融時報披露，世界最大加密資產交易所幣安多年來隱匿和中國政府的關係。這和公司對外宣稱，北京2017年底打壓加密貨幣產業後，該公司已退出中國的說法自相矛盾。

金融時報今天報導，幣安（Binance）執行長趙長鵬和其他高層一再指示員工隱匿該公司在中國的蹤跡。當中包括一個至少到2019年底還在使用的辦公室，以及用來支付部分員工薪資的一家中國的銀行。

根據金融時報看到的文件，趙長鵬2017年在公司的訊息群組中說：「我們不再公布辦公室地址，在中國的員工可以直接說我們的辦公室不在中國。」

趙長鵬曾說，除「少數客戶服務人員外」，幣安大多數員工於2017年北京擴大打壓加密貨幣產業後，已經離開中國。

美國監管機關27日指控幣安非法服務美國客戶。

美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）也指控，幣安「蓄意」不揭露主管辦公室地址，以及在聲明中表示，公司總部位於執行長趙長鵬所在之處，反映「企圖避開監管的故意手段」。

2019年底，幣安員工討論媒體披露該公司在北京開設辦公室。公司即告知員工：「提醒：公開地，我們在馬爾他、新加坡和烏干達有辦公室。」另一則訊息則說：「請不要證實其他任何的辦公室，包括中國。」

幣安在給金融時報的聲明中說：「不幸地，匿名消息引述古老歷史（以加密術語），並嚴重錯誤地描述了事件。這並非幣安營運的精確描述。」

在公開場合，趙長鵬一再否認幣安是一家中國公司。並在去年的部落格文章中說，僅有少數的客服人員2018年底還留在中國。趙長鵬在中國出生，孩提時期移民加拿大，取得加拿大公民身分。

幣安表示：「創始團隊成員總部在上海，在組織公司的2個月後離開中國，因中國打壓加密產業，甚至還沒在中國設立公司行號。」幣安還說，該公司「從未在中國登記註冊或組成公司」。

幣安表示，旗下的美國分支授權母公司的技術，但是一家獨立運作的實體。然而，兩者存在著關係，包括趙長鵬本身。他是幣安美國的最終實質受益人（ultimate beneficial owner）。

幣安表示：「明確來說，中國政府就和其他任何政府一樣，沒有接觸幣安資料的管道，除了我們回應合法正當的執法要求。」

根據報導，內部公司文件揭露了中國對幣安的重要性，即便是在北京2017年出手打壓加密貨幣之後。

2018年，幣安的員工被告知薪資將透過一家在上海的銀行支付。一年後，中國的員工被要求參加在中國的辦公室舉行的稅賦會議。

一名幣安員工分享一則訊息，上海一個護照申請辦公室指示非上海居民「必須在上海支付社保一年才能申請」。

他還說，還有一則關於上海招募團隊在2018年中歡迎的訊息稱，「希望大家享受在這裡的工作」。

數周後，一名資深員工發布一則警訊提醒：「親愛的大家，在我們的辦公地點或附近，請不要穿戴任何有幣安標誌的服飾或配飾。這點嚴格禁止。」

這些文件顯示，上海的辦公室用來進行員工訓練和舉辦活動。幣安還在上海招募數據分析師和交割結算專家，一直到2019年，比趙長鵬說的幣安撤離中國的時間還晚了2年。

幣安還利用虛擬私人網路（VPN）隱匿在中國的足跡，掩飾用戶的位置，以進入伺服器。

一份幣安的員工入職文件告訴中國的新人在自己的裝置安裝VPN。美國商品期貨交易委員會27日也指控幣安指示美國客戶利用VPN，掩飾他們所在的位置。

而在2019年11月幣安考慮開設一個上海辦公室管理聊天群組時，一名員工說：「我們也有很多非上海的員工經常來上海辦公室，把他們排除在外將不太方便。」

報導中表示，金融時報無法確認在公司溝通中提到的辦公室是否到了2020年還在使用，但一名已離職員工說，公司不少重要的開發人員當時還在中國。

幣安則是向金融時報表示，該公司過去未在中國運作，也沒有任何科技，包括伺服器和資料在中國。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120329