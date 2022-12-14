單日被提款19億美元 幣安一度暫停交易

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）區塊鏈數據公司Nansen今天說，全球最大加密貨幣交易平台幣安過去24小時提款紀錄已達19億美元，在此同時幣安宣布「暫時停止」與美元掛鉤的穩定幣USDC提款。

幣安（Binance）與如今已破產的FTX等加密貨幣交易平台如何處理客戶的存款，正受到用戶和監管機構的密切關注。

FTX創辦人兼執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）今天遭美國證券管理委員會（SEC）指控涉及詐欺投資人。

FTX的倒閉讓幣安在加密貨幣領域的主導地位更為鞏固。幣安上週在社群媒體推特（Twitter）發布瑪澤聯合會計師事務所（Mazars）的儲備證明報告，內容顯示，在11月的單一天，幣安的比特幣（bitcoin）持有量超過客戶存款量。

今天Nansen數據顯示，19億美元以太坊（ethereum）區塊鏈代幣被提領，是6月13日以來最大的單日流出量，占過去7天提款額的大部分。

Nansen發言人表示，由於幣安的儲備報告不確定性愈來愈大，提款量也正在增加。

幣安執行長趙長鵬在推特說，提款「一切照舊」。

他說：「我們今天看到一些提款（淨11.4億美元左右）。我們以前見過這種情況，有些日子是淨提款；有些時候是淨存款。」

今天稍早，幣安以「代幣交換」為由，停止了穩定幣USDC的提領。

幣安在格林威治標準時間16時54分許發布一則推文表示，USDC提款已經恢復。

幣安已經受到當局的壓力。路透社12日曾報導，美國司法部檢察官之間因意見分歧，以致延遲一項長期刑事調查結論出爐，此一調查重點在於幣安是否遵守美國洗錢防制法和制裁措施。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111214