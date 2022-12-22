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FBI抵巴哈馬 FTX創辦人願意引渡回美國

2022/12/22 01:58
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（中央社巴哈馬拿索21日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）因為不當挪用資金等罪名，面臨多項詐欺指控。根據律師今天在巴哈馬法院聽證會上宣讀的書面證詞，班克曼-佛里特已同意引渡回美國。

路透社報導，根據這份書面證詞，班克曼-佛里特已決定同意引渡，這將為他搭機飛往美國受審一事舖路，他將在美國面臨多項詐欺指控，但仍不清楚他將何時離開巴哈馬前往紐約。

一名知情人士今天早上指稱，美國司法部法警局（USMS）及聯邦調查局（FBI）人員已抵達巴哈馬首都拿索（Nassau），前者負責處理運送在美國拘留的人士。

班克曼-佛里特是美國公民，將FTX總部設在巴哈馬，於最近在當地遭到逮捕，他被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。

美國檢察官在起訴書中稱，班克曼-佛里特自2019年成立他的公司以來，犯下洗錢、違反競選財務法和電信詐欺等罪行。

此外，美國證券管理委員會（SEC）也指控，班克曼-佛里特詐騙客戶數以10億計美元。（譯者：陳正健）1111222

#美國
#班克曼
#巴哈馬
班克曼
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