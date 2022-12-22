虛擬資產配置平台涉不法吸金逾億元 Steaker創辦人遭聲押

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（中央社記者林長順台北22日電）檢調獲報，知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金逾億元，台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將黃男聲押禁見。

檢調接獲檢舉，Steaker自民國109年起涉嫌未經許可，公開推出各式各樣的投資方案，以固定利率對外招攬投資，不法吸金新台幣逾億元，涉嫌違反銀行法等罪。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分7路搜索，並約談黃男等5人到案，陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨將黃男聲請羈押禁見，其餘4名被告分別以25萬元到50萬元不等金額交保。

Steaker發表聲明表示，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。

Steaker指出，自FTX系統性風險事件造成對Steaker業務上的衝擊及損失後，創辦人及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向FTX展開追償行動，更積極規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損開始獲利。（編輯：謝雅竹）1111222