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Core Scientific聲請破產 加密貨幣業今年市值蒸發逾兆美元

2022/12/22 19:47（12/22 20:10 更新）
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Core Scientific聲請破產保護，這是加密貨幣業一連串破產事件的最新一起案例。（圖取自twitter.com/Core_Scientific）
Core Scientific聲請破產保護，這是加密貨幣業一連串破產事件的最新一起案例。（圖取自twitter.com/Core_Scientific）
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（中央社奧斯汀21日綜合外電報導）美國最大上市加密貨幣挖礦公司之一的Core Scientific今天表示，公司已經依美國破產法第11章聲請破產保護，這是加密貨幣業一連串破產事件的最新一起案例。

總部設於德州奧斯汀（Austin）的Core Scientific把破產歸因於比特幣（Bitcoin）價格暴跌、比特幣挖礦的能源成本增加，還有公司最大客戶之一美國加密貨幣貸款機構Celsius Network的700萬美元未償債務。

路透社報導，Core Scientific在法院文件指出，在截至2022年9月30日的3個月中，公司淨虧損高達4億3480萬美元，聲請破產保護時的流動資金僅有400萬美元。

2022年至今，Core Scientific的股價已經暴跌98%左右，市值縮水至大約7800萬美元。

迄今為止最受歡迎的數位貨幣比特幣，在經歷了2020年和2021年的快速成長後，今年價格已經重挫60%以上，給加密貨幣挖礦業帶來了壓力。

美國聯準會（Fed）調升利率加劇了各界對經濟衰退的擔憂，2022年加密貨幣業的市值已經蒸發超過1兆美元。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1111222

#比特幣
#加密貨幣
#美國
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