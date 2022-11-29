FTX破產衝擊 美加密貨幣交易所Bitfront將關門大吉

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美國加密貨幣交易所Bitfront宣布停止接受新客戶以及信用卡支付，且該交易所將在數月內停止營運。（路透社）

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）日本社群媒體公司Line Corp.投資的美國加密貨幣交易所Bitfront宣布停止接受新客戶以及信用卡支付，且該交易所將在數月內停止營運。

路透社報導，總部位於加州的Bitfront昨天在官網發表聲明說：「儘管已付出許多努力，我們仍遺憾地決定必須關閉BITFRONT，以持續壯大LINE區塊鏈生態系統和LINK加密貨幣經濟。」

Bitfront指出，這項決定和近來某些遭控「不當行為」的加密貨幣交易所風波無關。

FTX是全球最大加密貨幣交易所之一，現已淪為當局「刑事調查」的目標。

加密貨幣貸款業者BlockFi今天也宣布依美國破產法第11章聲請破產保護，成為受到FTX本月稍早倒閉影響的幣圈最新受害者。

Bitfront表示，該公司自11月28日起停止接受新用戶註冊及信用卡付款，並將在2023年3月31日停止營運。該公司還指出，12月5日至11日的存款利息，將於2022年12月13日支付。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1111129